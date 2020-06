¿Cómo celebran los famosos el Día del Padre?

View this post on Instagram

Feliz Día del Padre a todos los que lo festejen hoy y muy en especial a mi amado papá @instajim07 y al rey de nuestro clan, mi amor @ederbez Elegí formar una familia contigo porque sabía que serías el mejor padre del mundo… Y Aitana lo sabía también. Te amo @ederbez y amo cómo disfrutas cada momento con ella, cómo te derrites cuando te abraza y te dice “te amo papá”, cómo inventan juegos juntos, cada técnica que le enseñas (porque tienes una técnica para todo), cada canción que cantan y cómo la llevas de la mano a explorar el mundo y a vivir aventuras. GRACIAS amor mío por tanto, te amamos con toda el alma♥️♥️♥️ ¡FELIZ DÍA DEL PADRE! #amosertuesposa #amoqueseaspapádeaitana #amonuestravidajuntos #nomecambiopornadie