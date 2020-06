‘Cómo sobrevivir soltero’, una serie con anécdotas de Sebastián Zurita

Este viernes Sebastián Zurita estrena “Cómo sobrevivir soltero”, una serie donde muestra vivencias personales.

Amor, desamor, amistad, soltería… Sebastián y Emiliano Zurita presentan una serie que provocará la risa y al mismo tiempo pondrá a reflexionar al espectador con “Cómo sobrevivir a la soltería” que se estrena este viernes 26 de junio a través de Amazon Prime.

En entrevista con CARAS.com.mx vía Zoom, los actores compartieron cómo es que surgió este proyecto que, dicho sea de paso, mostrará muchas de las vivencias personales de Sebastián.

Fue durante una noche de insomnio que el primogénito de Christian Bach y Humberto Zurita comenzó a escribir algunas anécdotas de él y su grupo de amigos sobre la manera en que creían que la manera de ligar era la correcta y de pronto se dio cuenta que todo era ficticio a la realidad.

“Al siguiente día se los enseñé a mis papás, mi mamá me dijo ‘si yo todavía produjera, te la haría mañana’; de ahí le marqué a mi hermano, quien sí ya había escrito, porque a mí me da mucha pena enseñar las cosas que escribo, y de ahí fue que nos comenzamos a tomar un poquito más en serio el proyecto”, platicó Sebastián.

En ese momento Emiliano estaba haciendo un casting en Estados Unidos y aprovechó para mostrarle el proyecto al productor, quien se interesó y se asoció con ellos.

Así, el sueño de los hermanos Zurita comenzó a hacerse realidad al ser un Amazon Original y ver que la serie comenzaba a grabarse.

“Cómo sobrevivir soltero” cuenta la historia de Sebastián, un actor que sorprende a su novia durante una conferencia de prensa y le pide matrimonio, pronto uno de los reporteros le muestra ahí mismo que su pareja, más famosa y exitosa, le fue infiel y comparte el video donde se puede ver a Lucía teniendo sexo en un balcón; ella rechaza la propuesta y ahí comienza todo.

Aunque a Sebastián nunca le ha pasado esto en la vida real, había que meterle algo de dramatismo. Pero lo que sí ha sufrido en la vida real, es intentar volver a ligar luego de terminar una relación y fallar.

El histrión nos confesó que si algo hay de similitud entre su personaje y él es precisamente eso, le cuesta ligar.

“Me cuesta bastante ligar en la vida real, incluso mi hermano y su amigo Alex me dicen que yo tenía una maldición de que todo me salía mal cuando intentaba acercarme a una mujer. Pero cosas absurdas, y esa fue una batalla dura en el cuarto de escritores, porque mi problema es que cuando veo a alguien que me gusta le pongo demasiada presión y me digo ‘tengo qué impresionarla, tengo esta oportunidad para sacar una cita’ y todo sale mal”, confesó.

Para Emiliano, trabajar junto a su hermano es una experiencia única e increíble, pues tienen ideas muy parecidas y ambos buscan hacer proyectos de calidad.

“Aunque estemos en proyectos independientes, siempre nos buscamos y nos tratamos de dar consejos”, dijo. “Sale muy natural trabajar juntos, tenemos ideas muy parecidas, y aunque tengamos algún momento de desacuerdo, sirve para ir llegando a una línea muy concreta. Estoy muy feliz de poder trabajar así con mi hermano, dirigimos un episodio juntos y es muy padre ver que alguien tenga las mismas ideas que yo y los dos luchemos por un proyecto de calidad”, compartió.

Sobre si saldrá o no en alguno de los capítulos de la serie, Emiliano prefirió dejarlo como sorpresa para todos aquellos que vean la serie, “va a ser un momento extraño (risas)”, se limitó a decir.

El actor expresó que todos los personajes están unidos por lo que le pasa a Sebastián en la serie, “obviamente esto le cambia la vida a él, pero también es un detonador para la vida de los demás

Los personajes de la serie

Pamela Almanza: Interpreta a Lucía, la novia infiel, exitosa y famosa de Sebastián. “Lo que me encanta de mi personaje es que vemos todos los lados de Lucía, al principio se puede pensar que será la mala, la antagonista, la culpable de que Sebastián sufra, pero la escuchamos y entendemos por qué hace lo que hace y eso la hace muy, muy humana, porque todos cometemos errores”.

Fabrizio Santin: El actor le da vida a Fish, uno de los mejores amigos de Sebastián, quien muestra ese lado tierno e inocente, que es muy enamoradizo. “Entre mi personaje y yo hay mucha similitud, porque los dos somos muy adorables. Además, Fabrizio se preocupa mucho por sus amigos, soy como mamá con mis amigos; también soy muy enamoradizo y me rompen fácil el corazón, entonces sí, creo que nos parecemos mucho”.

Octavio Hinojosa: Da vida a Gonzo, del grupo de mejores amigos de Sebastián y que siempre lo invita a usar apps para ligar y él siempre anda ligando. “Todos los personajes están pasando por una adolescencia tardía. Y a diferencia de mi personaje, yo soy tímido y no ligo tan fácilmente”.

Roberto Flores: El actor interpreta a Daniel, quien también forma parte del grupo de amigos de Sebastián, pero a diferencia de los demás sostiene una relación estable con MaFer (Lucía Gómez). Sin embargo su personaje es un poco más tranquilo e inseguro que los demás. “Yo le aconsejaría a Daniel que viera un poco hacia sí mismo, antes que en los demás. Creo que mi personaje actúa mucho en servicio de los demás y no tanto en servicio de él mismo. Le diría que no se creara expectativas falsas o se creara historias en la cabeza que nunca nadie le dijo”.

Tato Alexander: Da vida a Fabiana, una mujer independiente y muy directa, no teme en decir lo que piensa. “El tema de su sinceridad es muy divertido de interpretar, pues es alguien muy honesta que no tiene filtro, pero no es malintencionada para nada, solo es una chava que dice las cosas de manera muy cruda y esto le trae problemas de pronto, y también se arrepiente en ocasiones de lo que dice”.

Lucía Gómez: Es MaFer, la chica tímida pero aventada del grupo de amigos, tiene una relación sentimental con Daniel (Roberto Flores). “Creo que lo que hace fuerte a este grupo de amigos es que todos son tan diferentes entre sí. Cada personaje irá evolucionando, por lo que más adelante podrán ver a Daniel no tan tímido. Me divierte mucho que MaFer mande a todo mundo, quisiera yo mandar a todo mundo. Con Daniel hay un compañerismo que se ve, pues no solo son pareja, son amigos también. Hay mucho amor entre pareja, como con sus demás amigos. Al final lo que une a todo este grupo de amigos es el cariño y la amistad”.

“Cómo sobrevivir soltero” se estrena este viernes 26 de junio por Amazon Prime, cuenta con 10 capítulos de 30 minutos y también contará con la participación especial de Martha Higareda, Christian Chávez, Maite Perroni, Vadhir Derbez, Pepillo Origel, Kika Edgar, Roberto Palazuelos, Alfonso Herrera, entre otros.

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas