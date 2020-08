Conoce a las seis hermanas de Camila Sodi

¡Una foto ha mostrado la gran familia que Camila Sodi tiene! Como pocas veces podemos ver a la actriz en un ambiente familiar.

Si alguien puede presumir de tener una gran familia es Camila Sodi, quien ha querido posar junto a sus seis hermanos, de nueve que tiene y donde podemos ver lo bien que se llevan.

Fue precisamente su hermana Tessa Ía quien compartió la foto con un mensaje junto a la instantánea: “The greatest gift our parents ever gave us was each other” (El mejor regalo que nuestros padres nos dieron fue el uno al otro).

En la foto, sale Camila Sodi muy sonriente, luciendo una camisa tipo mezclilla y pantalones caqui, el pelo suelto y un manicure perfecto.

La entrañable postal muestra a las hijas de Nailea Norvid, Tessa Ía y Naian, quienes también se encuentran sumergidas en el mundo del cine y la música como su famosa madre y su media hermana.

También aparece Marina Sodi, abrazando a Fernanda González (al centro) y a Margaux (vestida de verde), mientras que en la parte de abajo aparecen Louis Charles (sudadera negra) junto a Tessa y Naian.

Alejados de los reflectores

Son pocas las veces que hemos podido ver a los hermanos juntos, de hecho Tessa expresó esto el año pasado para celebrar el World Siblling Day:

“Ayer casualmente fue World Sibling Day y, también, casualmente, fue la primera vez que todas mis hermanas y yo estuvimos juntas en el mismo lugar al mismo tiempo. Ever jamás de la vida jamás. Qué orgullo ser hermana de cada una de ustedes. Chingonazas! Las AMO. Con locura y para siempre. Ia power! ♥️ (Digo ‘las’ pq Louis Charles es el único hombre y según que la rae ya aceptó que si hay mayoría de mujeres el plural es femenino so PUM) #worldsiblingday”, compartió.

Y es que solo Camila, Naian y Tessa se han dedicado a la actuación y la música, por eso son más conocidas. Sus hermanas prefieren mantener un bajo perfil y alejarse de los reflectores.

Camila es conocida por ser sobrina de Thalía, además de que su mamá Ernestina Sodi es escritora, quien tiene dos hijos más Giovani y Marina.

Y aunque la actriz es muy celosa de su privacidad, ha compartido en algunas ocasiones fotos junto a sus hermanos.

“Todos ellos son mis hermanos. Y no en sentido figurado, literalmente son mis hermanos (falta uno en la foto y dos en la tierra) y los amo mucho. Les presento a Los González”, compartió Camila el año pasado.

Por Alejandra Morón @CARASmexico

