¿Cuál es la película más terrorífica de todos los tiempos?

Un estudio ha revelado qué cinta es la más escalofriante y terrorífica de todos los tiempos y el resultado es sorprendente.

Ya está aquí la temporada más espeluznante del año, el momento perfecto para disfrutar de una buena película de terror, capaz de transportar a los espectadores a un mundo donde todos los miedos pueden hacerse realidad. Y entre los fans del género siempre ha existido la misma pregunta: ¿Cuál es el filme más terrorífico de la historia del cine? Ahora la ciencia tiene la respuesta.

Películas de miedo o terror hay de muchos tipos. Las hay que tienen más suspense que fantasmas, que abogan por el terror psicológico o que exploran el inquietante mundo de las posesiones infernales. Las hay con villanos psicópatas, otros brutales e incluso con asesinos venidos del inframundo. Cada una con sus propios ingredientes, pero sólo una puede ser considerada como la película más terrorífica, objetivamente hablando, de todos los tiempos.

La plataforma broadbandchoice ha realizado un estudio titulado ‘Proyecto de la ciencia del miedo’, por el cual analizaron el ritmo cardíaco de 50 sujetos de distintas edades mientras visionaban más de 100 horas de cine de terror. Tras comprobar cómo variaban las pulsaciones de cada individuo en función de la película, han confeccionado una lista con las 35 películas de miedo más terroríficas del cine. Y el resultado es sorprendente.

Para el estudio, a cada uno de los participantes se le colocó un monitor de frecuencia cardíaca para así calcular cómo cambiaba el ritmo de sus pulsaciones en función de la película proyectada. Tras comparar el ritmo cardíaco en reposo con el ritmo durante y tras la proyección, se extrajeron unos datos a partir de los cuales se calculó un promedio para determinar qué película aterra más al público.

Por supuesto, hay algunos factores limitantes en el estudio, ya que sólo se pudo hacer con cincuenta personas. Además, para el muestreo, se utilizaron únicamente las cincuenta películas de terror más valoradas en plataformas como IMDb, Rotten Tomatoes o Reddit.

“Con más personas que nunca enfrentando un Halloween en casa, nuestro estudio Science of Scare fue diseñado para ayudar a las personas a encontrar las películas científicamente más aterradoras jamás hechas, para ahorrarles tiempo de búsqueda entre los miles de títulos de servicios de streaming como Netflix o Amazon Prime Video”, explicó Daniel Clifford, creador del estudio.

SINISTER ES LA PELÍCULA MÁS ATERRADORA DE LA HISTORIA

Y entre todas las películas testeadas ha habido una vencedora indiscutible. Sinister, la cinta de 2012 dirigida por Scott Derrickson y protagonizada por Ethan Hawke como un escritor de crímenes que investiga una serie de asesinatos familiares con un inquietante trasfondo sobrenatural.

La frecuencia cardíaca promedio de los participantes era de 65 pulsaciones por minuto. Sin embargo, durante el visionado de Sinister ésta aumentó hasta 85 pulsaciones promedio, lo que significa un incremento del 32% en el ritmo cardíaco. Y, aun así, fue Insidious, que quedó en segundo lugar en el ranking, la cinta que más aumentó la frecuencia cardíaca de los espectadores, llegando a registrar hasta 132 pulsaciones por minuto en algunos momentos clave.

A partir de ahí, y completando el top 10 de películas más aterradoras de la historia, se encuentran Expediente Warren, Hereditary, Paranormal Activity, It Follows, Expediente Warren 2, The Babadook, The Descent o La visita.

OTROS DATOS INTERESANTES DEL ESTUDIO

– James Wan fue elegido como el “rey del terror” ya que es el director de tres de las películas situadas en el top 10: Expediente Warren 1 y 2 e Insidious.

– Las películas de terror modernas asustan más a los espectadores que los clásicos. Aunque cintas como El exorcista, Pesadilla en Elm Street o La matanza de Texas pueden considerarse “mejores”, alteraron menos el ritmo cardíaco de los participantes en el estudio.

– La japonesa Audition fue elegida como la película extranjera (no estadounidense) más aterradora de la historia, según el estudio.

Por Europa Press @CARASmexico

