¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Demi Lovato?

Ya muchos se están preguntando los detalles del espectacular anillo de compromiso que recibió Demi Lovato por parte de su novio Max Ehrich.

La noche del miércoles, Demi Lovato sorprendió a todos al anunciar que estaba comprometida con Max Ehrich, quien le pidió matrimonio con un enorme anillo de diamantes. Pronto los fans comenzaron a preguntarse todo sobre esta costosa pieza: el precio, el quilataje, los detalles, los diamantes, etc.

Y es que semejante anillo no podía pasar desapercibido, luego de que Demi mostrara en primer plano la exquisita pieza que recibió por parte de su prometido: “¡Cuando realmente comienzas a procesar tu tarde y te das cuenta de que estás comprometida con tu alma gemela!”, expresó junto a una imagen donde aparece su espectacular anillo mientras vemos sus ojos llorosos.

Sin duda la especial pieza le causó mucha emoción, pues se trata de un anillo diseñado por Peter Marco, conocido por crear hermosos anillos de compromiso a mano, y que podría tener un costo alrededor de 300 mil dólares, de acuerdo a Page Six.

La pieza presenta una piedra central de varios quilates, que está flanqueada por dos diamantes pequeños y está montada en platino.

“El anillo de Demi parece llegar al salón de la fama de los anillos de compromiso de celebridades”, dijo Ira Weissman, fundador de The Diamond Pro al sitio web.

“El diamante de aproximadamente 5 quilates es claramente de la más alta calidad y fácilmente podría alcanzar más de US$250,000”, compartió.

Mientras que para Shannon Delany-Ron, directora de comunicaciones de JamesAllen.com, el anillo de compromiso de Demi Lovato podría tener un valor de hasta 300 mil dólares y estima que se trata de una pieza de 7 quilates.

“Más allá de su deslumbrante belleza, el diseño del anillo representa algo especial”, compartió la experta, “Los anillos de tres piedras como el de Demi tienen un significado simbólico y representan el pasado, el presente y el futuro de una relación. La belleza y la precisión son características de los diamantes de corte esmeralda”, aseveró a la misma publicación.

Sin embargo hay quienes creen que el anillo vale mucho más, tanto que podría llegar a costar entre 450 a 850 mil dólares.

Así lo afirmó a Elite Daily la vicepresidenta ejecutiva de comercialización y expansión minorista de Brilliant Earth, Kathryn Money, quien cree que la joya alcanzaría ese precio ya que se trata de un anillo de altísima calidad.

Para ella, la joya tiene entre 8 a 10 quilates y asegura que es un diseño muy buscado por los enamorados: “Continuamos viendo cómo los anillos de compromiso de corte esmeralda aumentan en popularidad. De hecho, verás que esta forma adorna los dedos de celebridades como JLo, Jennifer Lawrence, Nikki Bella y Alex Guarnaschelli”, expresó.

“A medida que vemos tendencias delicadas, la banda más gruesa le da al anillo de Demi un toque tradicional y atemporal”, aseguró.

Por lo pronto, Demi Lovato está encantada con el anillo de compromiso así como el comienzo de una nueva historia en su vida y lo ha dejado ver con cada uno de los mensajes que ha compartido en sus redes.

Por cierto, los fans no pasaron desapercibido la similitud que existe entre el anillo de compromiso que Max le dio con el que ella lució en su video “Tell Me You Love Me”, lanzado en 2017 y en el que aparece vestida de novia. ¿Coincidencia?

