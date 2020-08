‘Cuties’, la película de Netflix que está causando polémica

Una niña senegalés de 11 años intenta resolver la pregunta ‘¿quién es Amy?’ y se debate entre “explorar la feminidad y desafiar a su familia religiosa”, de acuerdo a la descripción de la película ‘Cuties’ que se estrenará el próximo 9 de septiembre en Netflix.

Dicha descripción generó una ola de comentarios negativos en Twitter donde los usuarios ya utilizan el hashtag #NetflixPedofilia para acusar a la plataforma de sexualizar a las niñas y promover un boicot contra el servicio online.

“Cuties”, la nueva película original de Netflix de origen francés, narra la historia de un grupo de baile de niñas de once años y llegará a la plataforma de streaming el próximo mes, sin embargo la polémica se desató en redes y piden que no sea publicada.

“No sólo me preocupa que Netflix intente normalizar la pedofilia, me aterra que esos padres permitan a sus hijas hacer ese tipo de papeles, esto no es más que uno de los síntomas de que nuestra sociedad está enferma. #NetflixPedofilia”, escribió una usuaria en Twitter.

“Es tan revelador que la primera gran @netflix original para centrar a las jóvenes negras depende de la sexualización explícita de los niños de 11 años. Ya sea en la actuación o en la música, una imagen sexualizada es con demasiada frecuencia el precio del éxito comercial para las mujeres y niñas negras. Vergonzoso”, comentó otra.

Tras la gran polémica, Netflix Estados Unidos se disculpó por el cartel y la sinopsis, lamentó lo sucedido y cambió la descripción y el cartel de la cinta:

“Lamentamos profundamente las imágenes inapropiadas que usamos para “Mignonnes” / “Cuties”. No estaba bien, ni era representativo de esta película francesa que ganó un premio en Sundance. Hemos actualizado las imágenes y la descripción”, informó la plataforma.

We're deeply sorry for the inappropriate artwork that we used for Mignonnes/Cuties. It was not OK, nor was it representative of this French film which won an award at Sundance. We’ve now updated the pictures and description.

— Netflix (@netflix) August 20, 2020