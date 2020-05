‘Decídete’, el tema censurado de Luis Miguel que escandalizó a México

Fue en 1983 cuando Luis Miguel lanzó la canción ‘Decídete’, tema musical que escandalizó a la sociedad mexicana por estar subida de tono para la época.

Para ese entonces, el cantante —de 13 años de edad, comenzaba a forjar su carrera musical en nuestro país.

El tema musical en cuestión sonaba en la radio, Luis Miguel enloquecía a las jovencitas, pero la letra de la canción escandalizó a los padres de familia tanto de México como de Latinoamérica, por lo que se decidió que debía ser modificado.

Pero, ¿qué dice la versión original de la canción que escandalizó a todos?

La versión que fue censurada en México y Latinoamérica dice:

<<Nos quedamos solos, todos se marcharon, y en mi cuarto había luz en un rincón. Te quite el vestido, te besé en la boca, pero no quisiste darme todo una vez más.

Decídete, yo sé bien que es la primera vez, para mí también es nuevo y quiero que sea contigo, decídete, no me tengas más así amor, que no puedo resistir sin tenerte, maldita mi suerte, decídete>>