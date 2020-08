¡Dulce María presume su pancita de embarazada!

La ex RBD Dulce María ha compartido las primeras imágenes de su embarazo y ha encantado a todos al dejar ver cómo ha crecido su pancita.

Fue el 8 de junio cuando Dulce María anunció que estaba esperando a su primer hijo con su esposo Francisco Álvarez.

“¡¡Pues ahí les va!! En medio de tanto caos e incertidumbre en el mundo @pacoalvarezv y yo queremos compartirles una noticia que nos llena de amor, felicidad y gratitud”, comenzó su mensaje la ex RBD.

“El milagro de la vida siempre encuentra la forma de manifestarse. ¡Sí! ¡Ahora sí estoy embarazada! ¡Vamos a ser papás!”, compartió la cantante con sus fans y seguidores de Instagram.

Desde entonces no había compartido fotos de su embarazo, hasta ahora que ha escrito un mensaje lleno de amor sobre lo que le ha enseñado la dulce espera.

“Est@ guerrit@ aún sin nacer me ha enseñado muchas cosas y que a pesar de todas las circunstancias, la vida sigue…no para de crecer y a mi me ha dado una lección tremenda de ser más fuerte y más valiente porque llevo un almita hermosa dentro de mí que me necesita de pie para vivir , que está prohibido rendirse, que aunque te caigas mil veces te tienes que volver a levantar”, comienza su mensaje.

“¡Ya se mueve! Solo me queda dar Gracias a Dios por darnos la fuerza, protección y esperanza en estos tiempos. Te amamos @pacoalvarezv y les mandamos mucha luz y amor a todos los que nos leen. Es verdad que son tiempos muy difíciles, pero no dejemos de agradecer las bendiciones que si tenemos y de no sacar a Dios de nuestra vida”, expresó junto a dos fotos donde muestra cómo ha crecido su pancita de embarazo.

Pronto su esposo Paco Álvarez le respondió: “¡L@s amo muchísimo! Te ves preciosa y guapísima. No me cabe duda la gran mamá que ya eres y el amor que le das a nuestra familia. ¡Cada día estás más guapa! #LAPSE”

Las felicitaciones

Algunas famosas han querido responder a la publicación de Dulce María y felicitarla por esta etapa por la que atraviesa la cantante y la manera en que luce.

“¡Eres taaaan hermosa! ¡Bebé ya empieza a sentir todo el amor que le espera en este mundo!”, le escribió su compañera de RBD, Anahí, quien es madre de dos niños.

“¡¡Qué felicidad hermosa!! Que Dios bendiga a ese bebé eternamente. ¡TQM!”, le comentó Litzy. Mientras que la actriz Fernanda Castillo le escribió: “¡¡¡Qué belleza Dulce!!! ¡¡¡¡Te ves hermosa!!!!”.

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas