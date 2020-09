Los conductores Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres anunciaron a través de sus redes sociales que están comprometidos.

¡Viva el amor! Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres están comprometidos, así lo anunció la pareja en sus redes sociales, donde además compartieron una foto y video del memorable momento.

Fue Sofía quien explicó un poco sobre el compromiso, y recordó que cuando inició el noviazgo con Videgaray sus amigos le decían que no durarían mucho tiempo.

“Cuando hicimos pública nuestra relación nos escribían “les doy 3 meses”… tú y yo nos volteábamos a ver y nos decíamos “es que no tienen ni p*ta idea”… pero nosotros tampoco sabíamos que esto existía antes de conocernos”, escribió la conductora.

“Y sí, nosotros no nos conocimos, nos reconocimos. ¡Encontré a mi alma gemela!”, expresó la joven de 27 años de edad. “A poco más de un año juntos, hemos decidido que lo que nos quede de vida lo pasaremos así- juntos”, detalló.

“No somos perfectos. He cometido errores, te he lastimado. Has cometido errores, me has lastimado. Pero todos los días nos elegimos a nosotros y cada día al amanecer seguiré eligiéndote- para siempre”, prometió.

“Tú y yo siempre estamos por encima de nuestros egos, por encima de nuestros pasados, por encima de nuestros miedos. You’re my fairytale, you’re my Once Upon A Time, you’re my Happily Ever After… it’s just the beginning”, escribió.

“Gracias por escogerme para crear nuestro proyecto más importe, la vida … prometo tener buen humor y mala memoria- TE AMO”, finalizó su mensaje.

Videgaray, el enamorado

El conductor, por su parte, compartió las mismas imágenes en su Instagram con el siguiente mensaje: “¡Dijo que sí! Gracias @sofiariveratorres Te amo. #ifly”.

Pero también respondió al escrito que realizó Sofía en su Instagram, donde se dijo ser el ‘wey’ más feliz del mundo.

“Gracias por decir Sí. Gracias por haberme elegido y gracias por hacerme el wey más feliz del mundo. Te prometo que no te vas a arrepentir!!”, expresó el hermano del ex secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray.

