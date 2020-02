¡‘El Burro’ Van Rankin le propuso matrimonio a la madre de sus hijas!

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

¡Viva el amor! Aunque llevan 14 años juntos y dos hijas en común, Jorge ‘El Burro’ Van Rankin finalmente le propuso matrimonio a su pareja Magda Bleizeffer.

Todo ocurrió en el programa ‘Hoy’ donde pasaron una entrevista que Galilea Montijo le hace a Jorge, quien habla de su historia de amor con Magda.

En esa entrevista, ‘El Burro’ revela lo que le encanta de su mujer y dice:

“Así como te he dicho que me cuesta mucho trabajo decir cosas, me voy a atrever porque es sincero y es real. Te amo, a pesar de tus cosas y tus enojos, sabes que te amo profundamente (…) Yo le diría, Magda te prometo que este año vamos a hacer un evento muy pequeño firmando, y que nuestras hijas carguen tu vestido y me voy a casar contigo. ¿Te quieres casar conmigo?’”, lanza la pregunta.

En el estudio, mientras veían en pantalla la entrevista que había realizado Galilea antes de este viernes 14 de febrero, todos los conductores gritan, se emocionan y aplauden.

“Creo que soy afortunado de conocer a una mujer así, porque sí es una gran mujer y la amo. Ella es muy fría, íbamos a mandar una cámara, pero a ella no le gusta eso”, revela Van Rankin en el estudio mientras mira su celular.

“Les tengo que confesar una cosa que puso aquí (en su celular): ‘Tú sabes que igual y no te lo tengo que decir y siempre estaré contigo en las buenas y no tan buenas. Gracias por todo y por siempre estar para nosotros’(…)”, lee Galilea lo que dice el chat entre Magda y Jorge.

Sin embargo, y debido a que no respondió a la pregunta, Jorge Van Rankin replicó: “Escríbeme algo o dime ‘ya no vengas’ o lo que quieras, pero pon algo”, a lo que Magda expuso: “Te amo, sí”.

Al final, Jorge ‘El Burro’ Van Rankin aseguró que la boda sería para finales de año, aunque ella es quien lo decidirá.

Te puede interesar: La gran velada de Luis Miguel y el ‘Burro’ Van Rankin