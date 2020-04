El día que Mike Tyson encontró a Brad Pitt con su ex esposa

Un video en el que Mike Tyson revela el día en que tuvo un encuentro con mucha tensión con Brad Pitt se ha viralizado.

Todo ocurrió en 1989, cuando Mike Tyson estaba en la cúspide de su carrera boxística, mientras que Brad Pitt era un joven actor en ascenso.

Aunque su encuentro pudo haberse dado en un ambiente lleno de cordialidad y amistad, la realidad es que fue tenso y al borde de una pelea.

Según lo que contó Tyson durante una entrevista que sostuvo en el talk show de Conan en 2012, se encontraba en proceso de divorcio con Robin Givens, pero no por eso dejaban de verse y tener sexo casual.

Por ello, cuando el ex pugilista decidió ir a ver su aún esposa, la encontró con Brad Pitt.

“Tenía que ir a la oficina de mi abogado, pero quise pasar por la casa de Robin para un ‘rapidito’. Qué puedo decir, yo era joven y la extrañaba”, dijo Tyson.

“Yo estaba en un coma emocional. Habían tomado mi corazón y lo aplastaron, todo eso me dejó completamente abrumado. No tenía energías para pelear ni nada”, confesó.

Además de esta declaración en el programa de Conan, el ex boxeador también contó la anécdota en su su autobiografía “Undisputed Truth” (La verdad indiscutida).

“Brad (Pitt) debió haber estado ebrio o algo, pero me imploraba que no le pegara y me decía que solo estaban repasando un libreto”, comentó.

Sin embargo las declaraciones de Mike Tyson fueron desmentidas por su ex esposa, quien durante una entrevista en 2018 en el programa TV The Wendy Show dijo:

“No, eso jamás pasó. Y tampoco es cierto que la relación (con Brad) no funcionara por culpa de Tyson”, reveló Robin Givens.

Como hubiera sido, la relación entre los actores no funcionó y no pasó más allá de unas pocas citas románticas.

Y aunque pudiera parecer que Mike Tyson siente rencor u odio hacia Brad Pitt, la realidad es que no es así.

“No estoy enojado con Brad, de ninguna manera. Claramente no le guardo rencor, porque, si así fuese, ya no estaría vivo”, confesó entre risas durante la entrevista con Conan.

Por Alejandra Morón @CARASmexico

