El emotivo momento en que Karime Lozano adoptó a sus hijos

El corazón de madre de Karime Lozano es tan grande que quiso repartir su amor no solo a su primogénita Angela, quien nació en el año 2000.

La hija de Karime Lozano es fruto de su matrimonio con el actor Aitor Iturrioz, de quien se separó en 2002 en buenos términos.

Pero el destino le tenía preparado un camino lleno de amor, la actriz conoció en 2012 a Michael Domingo, con quien se casó y formó un cálido hogar.

Sin embargo, luego de varios intentos fallidos por tener hijos propios, la pareja no lo consiguió, por ello decidieron adoptar en 2018.

“Les platico que mi esposo y yo queríamos tener más hijos, pero no se dio. Hasta la fecha no perdemos la esperanza pero un día Dios puso en nuestros corazones ser papás”, dijeron a la revista TvyNovelas.

“Un día que estábamos en misa y vimos niños corriendo, de pronto pensamos: ‘¿Y si adoptamos?’. Así surgió todo”, compartieron con la publicación.

La llegada de Mateo y Ana Lucía

A través de su cuenta Instagram, la protagonista de “Tres Mujeres” compartió un video en el que muestra el día en que adoptó a sus hijos Mateo y Ana Lucía.

“Todo honor y gloria para Dios. Gracias papá Dios por mandarnos a nuestro angelito Ana Lucía. Dios nos bendijo doblemente. Les comparto este día que fue tan especial para mí. No tengo palabras … más que agradecimiento en mi corazón. Espero les guste este video… feliz día de las madres. Y para esas mujeres que quieren ser mamás pero no han podido… las invito a la hermosa opción de la adopción. No se arrepentirán. Es algo hermoso”, escribió junto al video donde se muestra aquel día tan especial.

Karime también compartió el video donde adoptó a Mateo, el pequeño que vino a completar la familia feliz de la actriz.

Hace unos meses, la actriz compartió con TvyNovelas la diferencia de ser madre en el 2000 a la actualidad.

“No lo voy a negar, no es lo mismo haber sido madre hace 20 años, que ahorita, y sí es pesado, pero a la vez muy gratificante, porque me los como a besos. Es como revivir lo que pasé con Angelita cuando era bebé”, dijo en entrevista.

Hoy Karime es una madre –como muchas otras– con muchos sueños para sus hijos y su familia, que la tiene feliz y orgullosa.

Por Alejandra Morón @CARASmexico

