El esperado regreso de Gloria Estefan a la música

Tras siete años de espera, Gloria Estefan regresa con nuevo disco: ‘Brazil305’, un álbum lleno de ritmo, sabor y samba.

“Cuando hay amor”, el primer sencillo del nuevo álbum discográfico de Gloria Estefan titulado “Brazil305”, es ya todo un acontecimiento en las plataformas de música, tan solo en YouTube cuenta con 2.5 millones de reproducciones a días de haberse lanzado.

La espera valió la pena. El disco llega tras siete años de ausencia en la cantante, quien nos entregará nuevas versiones con ritmos brasileños de algunos de sus más queridos éxitos.

En entrevista con CARAS.com.mx, la intérprete de ‘Conga’ nos cuenta el por qué tuvo que pasar tanto tiempo para poder disfrutar de un nuevo álbum discográfico.

“En realidad no iban a ser siete años, puesto que la música ya estaba grabada en 2016, pero cuando iba a entrar a grabar la voz, mi madre se enfermó y falleció“, recuerda la cantante.

“No pude cantar hasta finales de 2018, porque estaba destrozada y no quería que eso quedará plasmado”, dijo. “Esa energía se queda en el disco, así es que no permito que en mis grabaciones haya discusiones, porque esto no es un trabajo, sino una labor de amor”, asegura.

Y es que para Gloria Estefan este disco, como todos los que ha realizado a lo largo de su carrera, el amor lo es todo, pues es un sentimiento que desea transmitir a sus fans y al mundo entero.

Por ello se quiso esperar a sanar el dolor de perder a su madre, pero fue precisamente ella quien la motivó a regresar al estudio de grabación.

“Cuando regresé al estudio, sentí a mi madre muy cerca de mí”, rememora, así que era momento de lanzar un nuevo material discográfico pues “volví con una alegría nueva, cantando temas que hacía 30 años que interpretaba pero desde una experiencia nueva y lo disfruté mucho”, comentó.

Brazil305

Así nació Brazil305, un disco lleno de ritmo, sabor y samba que sin duda pondrá a bailar a todos. En él habrá cuatro temas inéditos y algunos otros ya conocidos. Entre las sorpresas está la versión en español de Here we are y Mi tierra, que, según en palabras de la propia cantante tendrá “un arreglo espectacular”.

Su primer sencillo, Cuando hay Amor, es “una celebración musical del poder singular del amor en todas sus expresiones”; el video fue grabado en São Paulo, Brasil, y Miami y destaca “los movimientos y el canto de los lindos bahianos, quienes son importantes representantes históricos de la cultura de Samba”, comenta Estefan.

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

Te puede interesar: Gloria Estefan recuerda cómo ayudó a triunfar a Shakira