El esperado regreso de Scarlett Johansson a la televisión

El regreso de la actriz a la pantalla chica será con una serie para Apple Tv+ en donde además de protagonizarla, será la productora.

Al margen de sus apariciones en Saturday Night Live, algún cameo y un pequeño papel en el piloto de El Cliente allá por 1995, Scarlett Johansson ha permanecido alejada del mundo de la televisión. La actriz dará ahora el paso con Bride, nueva serie de A24 y AppleTV + en la que ejercerá como productora y protagonista.

Tal como señala Deadline, la ficción contará en el equipo con el director chileno Sebastián Lelio. Lelio está escribiendo el guion junto a Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo.

Por el momento, Johansson es el único miembro del reparto confirmado. Bride es uno de los proyectos que forma parte del acuerdo entre Apple y A24, que también incluye On the Rocks de Sofia Coppola y The Sky Is Everywhere con Cherry Jones y Jason Segel.

“Bride sigue a una mujer creada para ser la esposa ideal, la singular obsesión de un brillante empresario. Cuando rechaza a su creador, se ve obligada a huir de su existencia confinada y enfrentarse a un mundo que la ve como un monstruo. Es en el camino que encuentra su verdadera identidad, su sorprendente poder y la fuerza para rehacerse a sí misma como su propia creación”, reza la sinopsis.

Lelio saltó a la fama gracias a Una mujer fantástica, cinta ganadora del Oscar como mejor película de habla no inglesa en 2017. También ha dirigido títulos como Disobedience y Gloria Bell.

Johansson volverá al Universo Cinematográfico Marvel en 2021 con Viuda Negra. Actualmente está rodando Sing 2, cinta de animación en la que pone voz a Ash. Los últimos rumores apuntan a que participará en Little Shop of Horrors junto a Chris Evans, Taron Egerton y Billy Porter.

