“El éxito es algo personal, no lo que digan los demás”: Bárbara López

La actriz nació el 13 de agosto de 1992 y a sus 28 años es una de las actrices más queridas de la televisión mexicana. ¡Conócela!

Dicen dicen que el que persevera alcanza, y no hay mejor ejemplo para esta frase que Bárbara López.

Si algo tiene claro la actriz es que todo llega a su tiempo, y nos lo demostró al saber esperar su momento para brillar. Este año, la guapa mexicana fue parte de uno de los fenómenos más grandes que se han visto en la televisión nacional en Amar a muerte (2019), “hacer a Juliana era un reto personal, pero sí me sorprendió el alcance que tiene. Estoy muy contenta por la suerte que tuve de caer ahí”.

Y es que, a pesar de no estar acostumbrados a ver a una pareja lésbica en televisión abierta, Bárbara López y Macarena Achaga supieron llevar esta temática de la manera correcta.

“Lo que me llamó la atención fue la orientación sexual del personaje; sentí un poco de miedo porque era algo que nunca había hecho y que no conocía y, obvio, implica un reto, pero precisamente de eso se trata esta profesión, de buscar hacer cosas diferentes y difíciles”, platica la hija del productor Reynaldo López.

Tan bien recibida fue la pareja que el término #Juliantina (combinación de los nombres con los personajes de las dos actrices) fue trending topic en Twitter por varias semanas y aparecieron cientas de cuentas en Instagram creadas por los fans de las protagonistas.

“Creo que lo más importante es no involucrarse demasiado, tienes que utilizar a las redes y no éstas a ti. Me encanta poder comunicarme con la gente que sigue mi carrera por ese medio, pero también pienso que pueden llegar a ser muy dañinas y todavía no estamos listos para entender cómo funcionan al ciento por ciento”, nos platica.

Los proyectos de la actriz

El camino no fue fácil para ella, vivió varios rechazos con los que aprendió a conocerse: “Tuve que aceptar que mi estilo como actriz es diferente; siempre me sentí una oveja negra en ese sentido. En el momento en el que me encontré, me orienté en cuanto a proyectos y acepté mi forma actoral, crecí muchísimo y fue mi mayor cambio”, nos confiesa.

Su nombre cada día suena más fuerte en la industria, y el próximo año la veremos actuar en diferentes lugares, como Desenfrenadas, la nueva serie mexicana de Netflix, en donde comparte créditos con Tessa Ía. Por otro lado, como una mujer de retos no le teme al séptimo arte y ya tiene dos proyectos en la pantalla grande: el primero es que protagonizará El mesero, junto a Vadhir Derbez y Emiliano Zurita, y el segundo trabajo en el cine es la esperada cinta de la pareja Juliantina.

“El éxito es algo personal, no lo que digan los demás”, nos platica López, y, a pesar de que este año llegó a la cima, ella conserva los pies en la tierra y la mirada en el cielo.

“Quiero ser el ejemplo de una mujer centrada. Me interesa hacer mi trabajo bien y concentrarme en eso, no en la fama. Lo que deseo es proyectar mi naturalidad y sencillez para demostrar que soy buena actriz. Por el momento me gustaría hacer muchas series y en un futuro quiero intentar construir una carrera en Estados Unidos. Siempre mejorar y dar un paso adelante”, platica sincera a CARAS.

Nota del editor: La entrevista fue realizada para la edición de diciembre de 2019.

Por Mari Tere Lelo de Larrea @CARASmexico

