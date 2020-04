¡El Festival de Cine de Venecia se realizará en septiembre!

¡El Festival de Cine de Venecia no quiere alagar más su cita con las celebridades! Y por ello dio un gran anuncio.

El festival de cine de Venecia confirmó este lunes que celebrará su 77ª edición del 2 al 12 de septiembre a pesar de la pandemia de coronavirus que ha obligado a cancelar importantes certámenes culturales en todo el mundo.

“El calendario será del 2 al 12 de septiembre para el 77º Festival de Cine dirigido por Alberto Barbera”, anunció en un comunicado de prensa la Bienal de Venecia, la institución que organiza el festival más antiguo de cine.

Los organizadores confirmaron también que la 17 edición de la Bienal de Arquitectura, presidida por Hashim Sarkis, se llevará a cabo del 29 de agosto al 29 de noviembre, tal como decidido al inicio de marzo cuando fue pospuesta de tres meses por el brote de coronavirus.

En una entrevista el miércoles con la revista Variety, el delegado general del festival francés de Cannes, Thierry Frémaux, propuso una alianza con el Festival de Cine de Venecia, la cual al parecer no ha dado resultados.

El nuevo presidente de la Bienal de Venecia, Roberto Cicutto, citado este lunes por el diario Il Corriere della Sera, descartó por ahora toda colaboración con el festival francés, que suele celebrarse en mayo y principal rival de Venecia.

“Con Cannes todo es posible y todo se puede prever, pero me parece desconcertante que Thierry Frémaux diga que está estudiando (esa hipótesis) y no diga lo que quiere hacer (…) No hay hipótesis (de colaboración) hasta la fecha”, explicó Cicutto.

Las autoridades francesas decidieron prohibir los festivales hasta mediados de julio debido a la crisis del coronavirus, por lo que Cannes anunció que su edición 2020 va a tener que asumir nuevas “formas”.

Por su parte la Mostra de Venecia, que suele acreditar a más de 2000 periodistas, será reducida debido a la pandemia de coronavirus, por lo que las proyecciones serán programadas para un público limitado de críticos y con pocos invitados extranjeros, explicaron los organizadores.

Italia se prepara a levantar el confinamiento en vigor hasta el 3 de mayo y estudia la manera de evitar de nuevo una ola epidémica limitando las agrupaciones de personas.

“El festival podrá convertirse en un gran laboratorio para todo el sector”, adelantó Cicutto.

Por AFP @CARASmexico

