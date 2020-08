“El príncipe del rap” volverá a la TV como desgarrador drama

View this post on Instagram

Repost @djjazzyjeff ・・・ Thanx my brother @djzimmie 😂😂😂 The legendary handshake, social distancing edition. 🚿 🧼 👏🏼 #JJFP #FreshPrinceOfBelAir @WillSmith @DJJazzyJeff #WillSmith #DJJazzyJeff #Coronavirus #Covid19 #SocialDistancing #Quarantine #Funny