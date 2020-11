El regreso de Danilo Carrera a la televisión

Después de abandonar una temporada la actuación para dedicarse al futbol profesional, Danilo Carrera está de regreso en la pantalla para complacer a sus millones de seguidores.

Danilo Carrera se ha convertido en uno de los actores favoritos del público. Sencillez, carisma y bondad son algunas características que tiene el ecuatoriano y le han permitido brillar tanto dentro como fuera de la pantalla. En la búsqueda de un futuro mejor para él y su familia, Carrera decidió tomar un avión y dejar su país natal para trabajar en Miami, pero el destino tenía un plan para él.

“De pronto mi mamá se enferma y tomé la decisión de ayudar en mi casa; en el aeropuerto se me acerca un mánager y me dice, ‘estás muy guapo, me gustaría trabajar contigo’, yo tenía 19, 20 años y al principio me saqué de onda y lo rechacé pero ya después me presentó a dos actores con los que viajaba y me di cuenta de que era algo real y dije, ‘va’. Sentí que la vida me quería decir algo. Al poco tiempo me mandó un casting, lo hice y me quedé en la que fue mi primera novela, en semanas mi vida cambió realmente”, nos cuenta el actor.

A partir de entonces, Danilo ha protagonizado decenas de proyectos, incursionó como futbolista profesional durante una temporada y después de lograr esa meta y conocer el éxito, mantiene los pies en la tierra. La estrella nos confiesa que el apoyo de su familia es lo más importante para él.

Es el mayor de cinco hermanos y busca predicar con el ejemplo para que se sientan orgullosos. “En mi caso a veces he tomado el rol de papá y he aprendido a tratar de no dar consejos porque no eres más ni menos. Lo que intento es trabajar todos los días por mis metas, sacrificar sueño o diversión para alcanzar mis objetivos y que ellos vean que me he convertido en un gran ser humano”, se sincera.

Este mes, su dedicación le vuelve a pagar con una de las oportunidades más interesantes que ha tenido en su trayectoria. Danilo Carrera protagoniza –junto a su actual pareja, Michelle Renaud– el nuevo melodrama de Televisa, Quererlo todo. En esta telenovela se enfrenta a diversos retos actorales, en donde tarde tras tarde nos demostrará que es más que una cara bonita.

“Mi personaje es un superhéroe, es alguien que trabaja en una hacienda, le encantan los caballos y trata de ayudar siempre a los demás. Estoy todo lastimado porque no me gusta usar dobles, ayer casi tengo un accidente con el caballo… pero la verdad es que está muy interesante. Por otro lado, él y Valeria, la protagonista, empiezan una historia de amor real porque no es la típica en la que se ven y se enamoran, al contrario, luchan por su amor. En todos los diálogos se dicen cosas sin hablar… es algo que está en tendencia en producciones de Asia y Europa y está padre generar este tipo de contenido en Televisa”, explica el intérprete.

Compartir esta nueva aventura con Michelle, es una de las mayores satisfacciones para Danilo, quien también nos confiesa que ambos se divierten durante las grabaciones. “Es una bendición tener la oportunidad de trabajar con tu pareja, creo que muy poca gente disfruta la suerte de hacerlo. Obviamente nos dicen que vamos a terminar porque es muy complicado, pero creo que si eres equipo, entiendes lo que debes hacer y existe el respeto, está padrísimo. Nos encanta sumar, comunicarnos y estamos muy contentos de poder hacer otro proyecto juntos”, nos platica con emoción.

Hoy, el ecuatoriano vive una de sus mejores etapas, a sus 29 años, aprovecha al máximo el tiempo con Michelle Renaud y el hijo de su pareja, Marcelo, a quien con tan solo tres años de edad, describe como un gran maestro de vida. Por otro lado, en lo profesional, destaca como uno de los actores del momento.

MÁS ALLÁ DEL ACTOR

Danilo se caracteriza por ser una persona sumamente altruista y busca dar lo mejor de él. “Siempre hay algo nuevo, lo que más necesita la gente no es el dinero, es nuestro tiempo. Como figuras públicas tenemos la responsabilidad de ayudar y ser un buen ejemplo. Para mí, el futuro son los niños, hay fundaciones con pequeños con VIH a las que ayudo. Me gusta dedicar mi tiempo cuando hay algún tipo de catástrofe y no solo donar”, finaliza el actor.

Por Mari Tere Lelo de Larrea

