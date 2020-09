El secreto mejor guardado de Tom Hanks y la película ‘Forrest Gump’

El actor, que ganó el Oscar por esta cinta, tuvo que poner dinero de su bolsillo para hacer algunas de las icónicas escenas de ‘Forrest Gump’.

Forrest Gump ganó seis premios Oscar y recaudó 677,3 millones de dólares a nivel mundial, pero Paramount no tenía grandes esperanzas depositadas en la película durante su producción.

Es por eso que Tom Hanks pagó de su bolsillo el rodaje de varias escenas después de que el estudio se negara a aumentar el presupuesto.

“Zemeckis dijo: ‘Bueno, esto va a costar X cantidad de dólares’. Y no fue barato. Y dije: ‘de acuerdo'”, recordó Hanks en una entrevista con In Depth with Graham Bensinger.

“Él dijo: ‘Tú y yo vamos a dividir esa cantidad y la vamos a devolver a Paramount. Les devolveremos el dinero, pero Paramount va a tener que compartir las ganancias un poco más'”, relató. Uno de los pasajes que Hanks financió fue la ya legendaria carrera de Forrest por Estados Unidos.

Este acuerdo fue de lo más fructífero para Hanks y Zemeckis, y el actor se embolsó aproximadamente 65 millones de dólares en ganancias por la cinta.

El rendimiento financiero de Hanks superó con creces el presupuesto de la producción, fijado en 55 millones de dólares. Además, el intérprete se hizo con el premio de la Academia a mejor actor protagonista.

Durante la entrevista, Hanks también admitió que tuvo problemas durante los primeros días de filmación para interpretar al personaje. El actor recuerda que Zemeckis lo apartó y le dijo: “Mira, sé lo que estás tratando de hacer. Sé lo nervioso que estás y lo cohibido que puedes estar antes de que encontremos el ritmo. Pero no vamos a utilizar ninguna escena de estos primeros tres días porque no creo que lo hayas conseguido. No tienes el carácter. No te esfuerces tanto”, le aconsejó.

Por Europa Press @CARASmexico