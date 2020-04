El ‘triste final’ de las enfrijoladas de Anahí

Anahí ha querido tomarse de la mejor manera los memes y comentarios que generó su video de las enfrijoladas.

Y es que luego de las burlas que recibió cuando se viralizó un video donde muestra la manera de hacer enfrijoladas con tortillas de nopal, y colocarse durante dos días como Trending Topic, Anahí ha querido reírse de sí misma.

Así que comenzó a responder a los comentarios con una actitud de lo más linda y cortés.

“Les tengo que confesar que en medio de todo lo que estamos viviendo y días que han sido muy duros en la vida de todos, me he reído hoy como hace mucho no lo hacía. Tenía años ese video ahí y jamás le había puesto atención, efectivamente me la volé”, reconoció.

Incluso chefs reconocidos comentarios su ‘receta’ a lo que ella también respondió:

“¡Acabo de ver el video! Creo que necesito un mezcal aunque sean la 9 de la mañana en Ensenada Manzana verde No manches Albahaca, Tofu, Tortillas de nopal. @Anahi

Bravo “, escribió el reconocido chef.

A lo que Anahí respondió: “Aaayy ¡Soy fan del chef Benito y su esposa! Me encantaba su programa. Abusé con el tofu, ¿verdad ? Bueno en mi defensa estaba embarazada, se me antojaban cosas muy raras. Jaaaaa ok, no”.

Benito le respondió: “Pero bastante raras …. Con mucho gusto la próxima vez que quieras cocinar Solange y yo te apoyamos. Por cierto las tortillas de maíz son bastante sanas también saludos”.

“¡Claro que son sanas y deliciosas! ¡Me encantan! La intención jamás fue mala chef, eso puedes estar seguro. Les mando cariño a los dos y felicidades por las maravillas que hacen. Cuídense mucho”, le respondió Anahí.

Pero para rematar todo el tema, la ex RBD quiso preguntarle a su primogénito Manuelito si quería cenar enfrijoladas.

A lo que el pequeño, con toda la sinceridad de un niño, respondió: “Guácala”, video que ha generado infinidad de reacciones y comentarios, halagando la manera en que Anahí toma las cosas.

Por Alejandra Morón @CARASmexico