Los Inicios de Selena. Una entrevista con los personajes de la serie

Netflix presenta Selena: la serie, una ventana para descubrir la historia del ser humano detrás de la artista, los sueños y el arduo trabajo que la llevaron a ser la reina del tex-mex. El elenco de Selena: La Serie habla sobre sus personajes y los caminos que tuvieron que recorrer para contar esta gran historia.

La historia nunca antes contada de uno de los iconos más grandes de la música llega este mes a Netflix . Christian Serratos y el resto del elenco de Selena: la serie, se encargarán de humanizar a la leyenda musical, ponernos a cantar y, por supuesto, a bailar con sus canciones, que, hoy siguen vigentes, y de recordarnos por qué Selena fue, es y será una estrella que jamás veremos apagarse.

CHRISTIAN SERRATOS ES SELENA

Veinticinco años después de la muerte de Selena Quintanilla Pérez, Christian Serratos es la actriz que asume el reto de interpretarla con mucha responsabilidad y profesionalismo. “Estoy consciente de que mucha gente la ama y tienen las expectativas muy altas en relación a todo lo que la rodea, y sé que tuvimos que realizar un trabajo sumamente duro para honrar a esta mujer, a su familia y sus fans, pero creo que todos dimos el 150 por ciento para lograrlo”, explica la actriz de 30 años. Selena: la serie explora una nueva faceta en la vida de una de las cantantes latinas más importantes de todos los tiempos.

Y así, por primera vez, veremos la transición de Quintanilla, desde que era una niña hasta convertirse en una mujer madura, las decisiones y sacrificios que ella y su familia tomaron para conseguir el éxito y los sueños que tenía una adolescente proveniente de Corpus Christi.

Por supuesto, la música, moda ochentera y el amor no pueden faltar en la serie. “Creo que en esta parte queremos mostrar que (Selena) era una niña regular, estoy segura de que mucha gente se va a identificar con esta historia, yo también me sentí identificada con ella. Al crecer en esta industria desde joven, tuve que tomar decisiones muy difíciles, por ejemplo, dejar el colegio y a los amigos por el trabajo y por querer cumplir un sueño.

Y claro que es un lugar muy raro para cualquier niño, pero ella era tan inteligente y tenía muy claro lo que buscaba. Por mi parte, solo quiero que las personas vean esa fuerza, perseverancia y su encanto. Vamos a conocer a una nueva Selena y descubriremos partes de su vida que nunca habíamos visto, se van a divertir”, expresa Christian Serratos.

Una parte importante de este programa, es que la familia Quintanilla estuvo involucrada en la toma de decisiones, por lo que la actriz expresa su agradecimiento, ya que se pudo contar una historia mucho más apegada a la realidad de la intérprete de “El chico del apartamento 512”. “Definitivamente influyó en que el show estuviera completo. Somos muy afortunados de que sus parientes fueran parte de esto, pues nos ayudó a conocer a fondo quién era realmente, gracias a ellos fuimos insiders.

Todos los momentos increíbles que vivió la cantante de niña o de adolescente, en donde se encontraba en una búsqueda de identidad o cómo quería ser en un escenario, los pudimos recrear gracias a que su familia está arriba de este barco y estoy muy agradecida por contar con su apoyo”, nos platica la protagonista. De la mano de la actriz de ascendencia mexicana, podremos recorrer los primeros pasos de una leyenda musical, disfrutaremos de los vestuarios más emblemáticos de la cantante, conoceremos más de su familia y su inolvidable música que hemos cantado, al menos una vez en la vida.

NOEMÍ GONZÁLEZ ES SUZETTE QUINTANILLA

Una de las relaciones más estrechas que tenía Selena Quintanilla era con su hermana Suzette, no solo por el hecho de pertenecer a la misma familia, sino que formaban parte de la banda. Noemí González, actriz mexico-americana, de 27 años, es la encargada de darle vida a este personaje en la nueva producción de Netflix.

“No tuve la oportunidad de hablar con ella ni antes, ni durante la preparación de mi personaje, pero la seguía en Instagram y me encargué de buscar algunos videos en donde ella salía frente a la cámara para tener una idea de quién era, quién es y quién está por ser. Fue increíble contar con ese material y sumergirme en él”, nos cuenta la intérprete. Con el reto no solo de lograr una actuación muy particular, sino de aprender a tocar la batería para acercarse más a la realidad de la hermana mayor de Selena, González explica la parte más difícil de construir este papel. “Creo que (la batería) es un instrumento realmente demandante. Estudié mucho por mi cuenta y me imaginaba a Suzette junto a los excelentes talentos musicales que la acompañaban en la banda. La verdad es que fue todo un desafío esta parte, pero era algo esencial en su vida”, nos platica sobre este reto la actriz.

González explica lo que podremos ver en la primera entrega en relación con la historia de la estrella y su familia. “Me encantan los vestuarios tan icónicos. Hay muchos que son obvios, que todos conocemos y que hemos visto en las películas o en la carrera de la cantante, pero me gusta que también conoceremos el desarrollo, especialmente a Selena como diseñadora, porque no solo tenía extraordinaria voz, sino que su creatividad abordaba todos los aspectos de una artista y eso ayudaba a ofrecer un show tan completo como los que hacía. Es increíble poder ver esa parte de la historia, no solo su éxito, sino el inicio de una artista. ¿Cómo llegó ahí?”.

Definitivamente, con este personaje la carrera de Noemí González dará un salto importante en la industria. Interpretar a Suzette Quintanilla ha sido uno de sus logros más relevantes en los últimos años. “Es una bendición este proyecto debido a la gran influencia que tiene Selena en varias artistas mujeres. Ha sido una experiencia realmente fuerte y estoy segura de que nunca la olvidaré”, finaliza.

GABRIEL CHAVARRÍA ES A.B. QUINTANILLA

Desde que se dio a conocer que esta serie estaba por realizarse, las expectativas del casting fueron muy altas, no solo por conocer quién le daría vida a Selena, sino por saber más del resto del elenco.

Precisamente, es el actor de origen hondureño, el responsable de contar la historia a uno de los pilares más importantes en la vida del icono musical: A.B. Quintanilla. El hermano mayor de la fallecida cantante también era parte del grupo Selena y los Dinos, así como el productor y escritor de la mayoría de sus canciones, tales como “Baila esta cumbia” y “Como la flor”.

En el show, conoceremos, a profundidad, la relación entre A.B. Quintanilla y la intérprete a través del trabajo actoral de Gabriel. “Creo que antes sentía mucho respeto por Selena, pero después de ser parte de este proyecto admiro a la familia completa. Representar a su hermano es todo un reto, es un genio en la música”, explica el actor. Como parte de su personaje, Gabriel tuvo que aprender a tocar el bajo, una de las experiencias más gratificantes que le dejó su participación en la serie. “Nunca había tocado ningún instrumento musical y hacerlo no fue nada fácil, pero ya que lo empecé a hacer, y más con estas canciones tan representativas, me divertí. También al hacer los conciertos de los inicios de Selena y los Dinos, la verdad es que fueron muchos, pero vivir esa parte, sumergirte en los vestuarios y la música, para lograr la esencia de los personajes fue algo que disfruté bastante”.

SEIDY LÓPEZ ES MARCELLA

Curiosamente la actriz apareció en la película Selena (1997) interpretada por J.Lo.

En esta ocasión, regresa pero como la madre de Selena. Aunque Marcela era la más discreta de la familia Quintanilla y poco se sabe de ella, jugó un papel sumamente notable dentro del núcleo.

“Lo curioso fue que usé una entrevista, que vi muchas veces, en donde habla de la importancia de ser mamá. Primero Selena cuenta de su madre y después la entrevistan a ella; para mí fue la base para construir mi personaje. Encontré en internet muy pocas fotografías, por eso, lo que hice fue estudiar su signo zodiacal, que es Cáncer, entonces busqué las fortalezas y debilidades de su personalidad para trabajar con eso a la hora de estar en el set y formar la relación con cada uno de los personajes”, nos explica la intérprete de Marcela.

López destaca que en esta parte de la serie conoceremos el camino que construyó Selena de la mano de su familia antes de ser una estrella internacional, los esfuerzos y sacrificios que hicieron y la transformación de la artista. “Fue muy lindo observar cómo se veía la estrella desde niña y ver las cosas que vivió de adolescente, los sueños y miedos que tenía me parecen muy humanos. Me encanta ver su evolución como intérprete, bailarina y persona”, finaliza.

RICARDO CHAVIRA ES ABRAHAM QUINTANILLA

Para encarnar al hombre de negocios, decidido a cumplir el sueño de su familia, está Ricardo Chavira a quien conocimos en Desperate Housewives.

Este rol, era el indicado para él, aunque nos confiesa que en un principio no se sentía convencido. “Tuve una conversación con la directora de casting y me habló sobre algunos datos de Abraham, me presentó unas imágenes que abrieron en mi mente la idea de hacer este personaje y después de ver muchas entrevistas entendí cómo este hombre se veía como mi papá y por qué me relacionaban con él”, nos platica.

Al igual que Selena, Ricardo creció en el sur de Texas, por lo que estaba muy familiarizado con esta fascinante historia. Recuerda escuchar las canciones de Selena y los Dinos mientras se graduaba de la escuela y también admira profundamente la vida de la cantante. “Lo que más me llama la atención fue cuando filmamos los primeros años de Selena, hay una situación en donde la familia tiene una sola cama para dormir, y los niños se acuestan en el suelo, me conmovió mucho porque en mi infancia, literalmente, viví eso, creo que esos detalles son los que humanizan a las estrellas”, explica. Gracias a su talento, podremos conocer la relación que tenían Selena y su padre, cómo él vio en la cantante un ángel que le permitiría brillar y llegar muy lejos.

“Creo que la parte más complicada fue confiar en que este papel iba a ser fácil para mí porque conocía el mundo del tex-mex, tuve que hacer un gran trabajo como actor para lograrlo”, concluye.