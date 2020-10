En casa de Mara con Mara Patricia Castañeda

Carlos Loret de Mola, Lucero y Vicente Fernández son algunos de los invitados que han llegado a casa de Mara Patricia para revelarle sus confidencias más grandes.

Mara Patricia Castañeda es la periodista de entretenimiento por excelencia y está en constante evolución; siempre busca ir más allá. Por eso, hace más de cuatro años se dio a la tarea de encontrar un espacio diferente y generar información a su manera. Así nace En casa de Mara.

“Creo que en las plataformas digitales habemos personas de otras generaciones que nos tenemos que sumar y seguir con nuestra labor periodística para llegar a otro tipo de público. En este canal tenemos muchas libertades, podemos hablar con palabras altisonantes, mis invitados se pueden expresar como quieran, si desean tomarse una copita de vino lo hacen, me encanta poder reír y aplaudir, sin cortar”, nos cuenta.

Este canal de YouTube mezcla la experiencia periodística de Mara Patricia Castañeda y las destrezas de Morita Digital en cuanto a temas de producción digital. Carlos Loret de Mola, Lucero y Vicente Fernández son algunos de los invitados que han llegado a casa de Mara Patricia para abrirle su corazón y revelarle a la periodista sus confidencias más grandes. Gracias al talento y carisma de la comunicadora los espectadores pueden sentirse parte de esta conversación y conocer otro lado de las personalidades de esta industria.

Para Castañeda, este reto ha sido uno de los más importantes de su larga trayectoria, nos confiesa que el éxito viene de la mano con las críticas que las redes sociales implican, cosa que no ha sido fácil para ella. “Hay comentarios que sí rayan en desconocimiento de lo que ocurre. Para poder opinar hay que conocer toda la historia de lo que alegas.

Entonces son personas tóxicas que no tengo el gusto de conocer y se dejan ir con comentarios que me molestan y me enganchan, aunque lo he trabajado, es difícil. Lo que hago es bloquear a aquellos que agreden sin saber”, nos confiesa Mara.

El canal ha sido aceptado favorablemente desde su inicio. Con una visión a largo plazo, Mara Patricia Castañeda está lista para recibir a más invitados y presentarnos su historia.

“Que vengan los máximos artistas y celebridades que quieran estar en contacto con su público. Hay muchos jóvenes que empiezan una carrera y puede servirles de ejemplo. Quiero comunicar, informar y que todos los que lleguen platiquen de sus experiencias de voz propia”, finaliza.

Por Mari Tere Lelo de Larrea Instagram @CARASmexico