En medio del coronavirus, Odalys celebra los 4 años de su hija Gia

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

Fue el pasado 20 de marzo cuando Odalys Ramírez confirmó que había dado positivo por coronavirus, desde entonces ella y su familia están en cuarentena obligatoria y tomando las medidas necesarias para erradicar la enfermedad.

Pero en medio de la tormenta, Gia, la más pequeña de la casa, está de cumpleaños y su mamá ha querido celebrarla compartiendo un video y un gran mensaje para su hija.

“Feliz cumpleaños princesita de mamá”, tituló el video Odalys.

“#GiaDeMiCorazon hoy cumples 4 años y vibro de felicidad por que estamos tan orgullosos de ti. Amamos tu tenacidad, inteligencia, bondad y esa chispa que tienes en cada comentario que haces”, comparte la orgullosa mamá.

“Este ha sido un gran año para ti. Te convertiste en hermana mayor y asumiste el reto como la tremenda mujercita que eres. Pasaste por muchos cambios como una verdadera campeona”, relató la conductora.

“Conociste a tus princesas favoritas. Aprendiste a andar en triciclo, aprendiste a patinar y perfeccionaste tu nadada al punto de que pareces una verdadera sirena en el agua”, revela Odalys sobre su pequeña hija.

“Este año aprendiste a dormir toda la noche sola en tu cuarto. Haz demostrado que eres una persona fuerte y segura de lo que quieres. Amo que siempre buscas una explicación lógica para este mundo tan loco que nos rodea”, explica Ramírez junto al video que compartió.

“Amo que seas sensible y entregada con el alma cuando de verdad quieres a alguien.

Me encanta que no paras de hablar y nos cuentas hasta el último detalle de tu vida, aunque no te lo pregunten”, revela.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por odalysrp (@odalysrp) el 23 de Mar de 2020 a las 9:04 PDT



“Amo tu inocencia, como abrazas tus fantasías y tus sueños. Amo que ames la magia , las matemáticas, las misiones y hacer tareas. Amo cada uno de tus shows, como cantas las canciones de “Frozen 2” y como te apasiona interpretar tus temas favoritos”, comparte la feliz mamá.

“Amo como bailas con papá cada noche antes de dormir. Llegaste a iluminar los días de esta familia. Feliz vida mi amorcita linda ¡Feliz vuelta al sol! ¡Felices 4 años! Te amamos hasta el infinito y los mares salados 💖💙”, concluye su mensaje.

Te puede interesar:Los famosos que están contagiados de coronavirus