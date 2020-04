EnPortada ¡Claudia Álvarez posa junto a su hija Kira!

¡Claudia Álvarez y su bebé Kira posan por primera vez para celebrar su primer Día de las Madres!

Fue en nuestra edición de agosto de 2019 cuando Claudia Álvarez compartió con CARAS México que estaba embarazada y lo difícil que había sido su primer trimestre.

“¡Ay! El primer trimestre ha sido durísimo. El primer mes y medio estuve en cama, fue un proceso muy difícil. Tuve que cancelar y decir que no a muchos proyectos porque físicamente no me sentía bien”, nos dijo en esa edición.

Hoy, ya con su bebé en brazos, la actriz compartió con CARAS México cómo es Kira y cómo es esta etapa como mamá para ella.

“Por el momento puedo decir que no es nada berrinchuda, me salió bastante bien portada”, nos compartió.

En esta edición también encontrarás un reportaje sobre el rey emérito Juan Carlos I, quien se encuentra bajo investigación por errores de su pasado.

Por Alejandra Morón @CARASmexico

