Aislinn Derbez reconoció algunos de los errores que deterioraron su relación con Mauricio Ochmann

A mediados de marzo, Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez hicieron pública su separación después de seis años de relación y una hija en común. Los actores mexicanos revelaron en aquel entonces la razón por la que tomaron esta decisión:

“Lo más común es estirar la cuerda hasta que se rompa. Y cuando eso pasa se quiebran cosas que se vuelven irreparables. Nunca nos permitiremos llegar ahí.“desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja”.

Aunque actualmente la ex pareja lleva una relación muy cordial, Ochmann solicitó formalmente el divorcio hace algunos días en una Corte de Los Angeles, California.

“Era muy controladora”: Aislinn Derbez sobre su matrimonio con Mauricio Ochmann

Durante el programa matutino, Hoy, la hija de Eugenio Derbez compartió algunos detalles de su matrimonio con Mauricio y reconoció haber tenido algunos errores que deterioraron la relación:

“Me di cuenta que yo era muy controladora, que quería controlar que todo fuera bien a unos niveles excesivos. Entonces todo me empezó a salir al opuesto. Todo lo que yo no quería que me pasara me empezó a pasar.” confesó la mamá de Kailani.

Aislinn también agregó que el amor propio es una clave vital para que una relación de pareja funcione:

“Uno nunca sabe lo que significa amor propio gran parte de su vida, porque nadie nos enseña. Ahí me di cuenta que me tenía que empezar a tratar a mí misma, con ese amor que le tenía a mi propia hija, a mi familia, a mi esposo en ese momento. Yo dije ‘¿por qué si puedo amar a estas personas no lo puedo hacer conmigo?’”.

La felicitación de Aislinn a Mauricio por el Día del Padre

Aislinn Derbez le dedicó unas emotivas y conmovedoras palabras al actor para festejarlo el Día del Padre.

“Este hombre es el mejor papá que conozco. Su incondicionalidad, amor, devoción y entrega a su paternidad es algo que nunca había visto antes en un hombre.⁣⁣

Me siento muy afortunada de que mi hija tenga la oportunidad de tener un papá así. Me hace sentir muy tranquila y en paz el saber que su papá siempre la cuidará y amará tanto como yo. ⁣

Me siento muy orgullosa de la familia que hoy tenemos (aunque no sea una familia convencional), del amor, respeto complicidad y confianza que hemos logrado. “