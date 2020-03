¡Érika de la Rosa nos comparte en exclusiva que está embarazada!

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

Baby on board! Érika de la Rosa está embarazada y nos platica en exclusiva cómo fue que se enteró de la feliz noticia.

“Comencé a notarme “diferente” más cansada que de costumbre, se me bajaba la presión además de que me enfermé de gripa (la baja de defensas es un síntoma muy común en las embarazadas). Y por último me dí cuenta que llevaba tres días de retraso y, sin decirle a mi marido, me hice la prueba de embarazo y resultó positiva”, nos contó emocionada.

“Sentí una mezcla de emoción y preocupación al mismo tiempo, a pesar de que mi marido y yo ya lo habíamos planeado, yo estaba en plenas grabaciones de la serie Médicos y con otro proyecto de televisión en puerta”, recordó la actriz.

“Sin embargo, todo se acomoda, afortunadamente logré terminar mis grabaciones sin necesidad de alterar mi personaje y con mucho agradecimiento dejé ir el otro proyecto para por los siguientes seis meses dedicarme a llevar un embarazo sano y consciente”, nos platicó en exclusiva

Posteriormente, y luego de asegurarse que estaba embarazada tras acudir con la ginecóloga, quien le informó que todo iba de maravilla, Érika nos contó sobre cómo le dio la noticia a su esposo y nos confesó la sorpresa que le preparó.

“Después de eso preparé la sorpresa para mi marido, le compré un par de Nike Air Jordan para recién nacido, mi marido es fan de esos tenis. Agregué la foto del ultrasonido y un mameluco. Le dí el regalo y dejé que él solo se fuera dando cuenta, tengo todo grabado en video. Obvio lloramos y nos abrazamos, nos sentimos muy afortunados por ver cómo uno de nuestros planes ya es realidad”, nos platicó la actriz.

Y como toda mujer embarazada, Érika de la Rosa ya comenzó a tener los primeros síntomas del embarazo.

“Este embarazo ha sido exactamente lo opuesto al primero. En este he sentido náuseas, agruras, mareos y un cansancio que no puedo explicar”, aseguró.

Por lo pronto, la actriz está disfrutando de la dulce espera más feliz que nunca.