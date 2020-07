¡Erika Zaba da positivo por coronavirus!

View this post on Instagram

Hay situaciones que uno no puede controlar por más que te cuides, ahora fue mi caso y el de mi esposo , dimos positivo en Covid, estamos bien , cuidándonos mucho y tomando todas las precauciones para que salir bien de esto, Emiliano y Angelina está bien ! Los médicos dicen que los 4 somos positivos. Les dejo el link del video en mi feed para explicarles mejor COVID – 19 y cómo lo estamos viviendo. 💗💗💗