Erika Zaba revela que perdió dos bebés antes de su primer hijo

Erika Zaba compartió uno de los momentos más difíciles de su vida: haber perdido dos bebés antes de la llegada de su hijo Emiliano.

La llegada de Emiliano a la vida de Erika Zaba y Francisco Olivares es una bendición total. Fue el 3 de noviembre de 2019 cuando la pareja le dio la bienvenida a su hijo en medio de mucha felicidad.

Desde entonces la integrante de OV7 no ha dejado de compartir su amor y alegría de tener a su bebé entre sus brazos, y cada vez que puede comparte fotos, videos y anécdotas que pasa junto a su hijo.

Pero lo que pocos conocían de la vida de Erika es la batalla que libró para poder embarazarse, pues no fue fácil y tuvo que someterse a múltiples procedimientos para convertirse en madre.

Así lo reveló la propia cantante a través de su canal de YouTube, donde compartió los momentos tan difíciles por los que pasó al tratar de quedar embarazada.

En el clip, Erika confiesa que por la edad fue más complicado embarazarse, así que recomendó a sus fans congelar sus óvulos antes de cumplir 35 años.

En una charla de 20 minutos, la cantante abrió su corazón y contó la terrible experiencia.

“No había querido contarlo porque es algo que se quedó en mi casa, con mi pareja, fue un procedimiento doloroso, de mucha incertidumbre, pero que hoy tenemos un bebé, tenemos a Emiliano de siete meses y por eso hoy quiero hablarles de ese proceso de congelar óvulos”, expresa.

Zaba confesó que desconocía información valiosa para todas las mujeres que desean ser madres y que deben tener en consideración si este sueño no se ha cumplido y pasan de los 35 años de edad.

Una de las cosas que se enteró durante el proceso, fue el saber que los óvulos son proclives a envejecer.

“Jamás me pasó por aquí la idea de que la edad iba a ser un impedimento. Cuando yo conozco a mi esposo, a los 37 y a los 39, vamos por primera vez con el ginecólogo y me dice: ‘Sí, pues a ver, vamos a hacerle los estudios a los dos. Pues ¿qué creen? los dos están perfectos, pero hay un tema’ Resulta que el óvulo empieza a envejecer a partir de los 35 años. No importa que tu estado físico haya sido saludable (…) el reloj biológico no se detiene”, asegura.

El hecho de compartir su experiencia, se debe a querer informar a las mujeres que aún no tienen hijos pero quisieran tenerlos en el futuro, a ellas les recomienda congelar sus óvulos, pues así podrán tener más oportunidades de gestación.

“Pero lo que a mí me hubiera ayudado muchísimo es que yo hubiera congelado mis óvulos a una edad más joven… Si yo hubiera usado en ese tratamiento óvulos que hubiera guardado de cuando tenía 25 años la historia hubiera sido otra”, dice.

Ya entre lágrimas, Erika Zaba revela que durante el proceso para quedar embarazada, perdió dos bebés, un duro golpe para ella y su esposo.

“Lo más difícil que viví fue el primer intento, cuando me pusieron dos embriones en el in vitro. Te hacen conteos diarios… Estábamos muy emocionados con la noticia que no era uno, eran dos. Entonces yo feliz, emocionadísima porque yo ya había hablado con mi esposo de que íbamos a tener un solo embarazo, viniera uno, vinieran dos”, compartiño.

Sin embargo, cuando recibió la noticia durante su visita al ginecólogo que los latidos del corazón de los bebés ya no se escuchaban, fue un momento de mucha tristeza.

“Al mes cuando nos tocaba el ultrasonido para escuchar el corazón de los bebés, pues ya no se escuchaba. No había corazón y para mí fue súper triste. Pero bueno, sabíamos que teníamos que volver a intentarlo. Fue duro porque era el primer intento y nosotros estábamos muy ilusionados”, narró muy consternada.

Este hecho provocó que Erika se retirara de los compromisos que tenía con OV7, pues sabía que tenía que enfocarse en un nuevo tratamiento para poder embarazarse.

Un año y medio después de haber iniciado dicho tratamiento, la cantante logró embarazarse y en noviembre debutó como madre.

Hoy está feliz de poder tener a Emiliano con ella, a quien le da mucho amor y toda su energía.

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas