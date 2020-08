“Es momento de mostrar la unión entre nosotras y alzar la voz”: Cristina Rodlo

View this post on Instagram

La impotencia que sentimos millones de mexicanos en estos momentos es indescriptible. Lo que pasa en nuestro país es atroz, cada día es alguien diferente, cuando creemos que lo más terrible lo acabamos de leer o escuchar en las noticias, al día siguiente aparece algo aún más aterrador. Nuestro país vive uno de los momentos más difíciles y lo que más miedo me da es que no se presenta ninguna solución ante un problema que nos precede desde muchos años atrás. No se trata solo de NO quedarnos callados, se trata de accionar, de voltear a ver al otro, de preocuparte y ocuparte de cuidar y respetar no solo a tus familiares si no a todos los seres humanos. La indiferencia nos mata a todxs!!! El problema somos todos y todo empieza desde un sistema que nunca ha funcionado en nuestro país. Un sistema egoísta, clasista y sobre todo MACHISTA. Cómo vamos a educar a un país donde no existe la educación gratuita?? Donde para tener una educación verdadera tenemos que pagar miles de pesos. Cómo vamos a educar si nuestro país no apoya el arte? En un país donde la ley es “pan y circo pal pueblo”! Nuestro país está roto. La ilusión está rota. El miedo está latente. La injusticia es la plática de todos los días en nuestro país y nada cambia. Nuestros representantes no hacen nada. Nuestro presidente pide que “dejemos de pintar puertas y paredes”. La insensibilidad ante los hechos es gigante!! Hoy fue #Fatima. Ayer fue #Ingrid. Antier fue #abrilperezsagaon y así seguimos. Nos avientan ácido y pagan 3 mil pesos y están fuera. Nos matan y no hay justicia. Nos violan y no podemos abortar. Nos quieren controlar. Toda la vida nos han querido manipular y manejar pero NO MÁS!!!!! NI UNA MÁS!!!