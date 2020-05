Esposa de Yoshio revela cómo fue la partida del cantante

La noche de este miércoles 13 de mayo el cantante Gustavo Nakatani Ávila, mejor conocido como Yoshio, falleció víctima de coronavirus.

Marcela Hernández, la esposa de Yoshio, narró la dolorosa muerte del intérprete de ‘Lo que pasó pasó’ y lo difícil que ha sido para ella y la familia hacer frente a esta situación.

“Vivir a un tanque de oxígeno pegado no era justo”, dijo la viuda a Javier Poza y añadió que aunque el intérprete hubiera superado el coronavirus, “su cuerpo no estaba bien”, por lo que posiblemente hubiera tenido complicaciones que le habrían impedido cantar.

Además, durante una entrevista en el programa ‘Venga la alegría’, la viuda del cantante expresó: “Has sido muy complicado, muy difícil; si perder a alguien es muy difícil, en estas condiciones creo que es lo más complicado, lo más doloroso a la distancia, sin poder hacer muchas cosas, ni poderlo despedir tanta gente, sus amigos, la familia, sus hermanos, sus hijos, sin poder hacer nada, creo que es lo más doloroso”.

Marcela compartió cómo es que le dieron la noticia del fallecimiento de su esposo, quien estuvo luchando por varios días en el hospital contra el covid-19.

“Me habla la doctora tratante, ya sabía que iba a ser de esa forma, ella ya había hablado conmigo, me había dicho qué pasaría si él llegara a partir. La comunicación fue con ella siempre en todo tiempo, del parte médico, ella es la que me avisa y me dice lo que se tenía que hacer, yo quería hacer todo lo más rápido posible porque no podíamos ni velarlo, solamente era directamente llevarlo al crematorio”, reveló.

Aseguró que en todo momento tuvo ayuda de parte del personal médico y de salud del hospital, quienes la asistieron en esta difícil situación.

“Me apoyaron para que fuera rápido esto porque no hay posibilidades de nada, tenemos que seguir el protocolo por seguridad mía y de mi familia”, comentó.

Una de las cosas que más lamenta es no haberse podido despedir de Yoshio luego de haber sido hospitalizado.

“No eso no era posible porque no podía, aunque solicité un permiso para ver si podía ir, pero sí me despedí de él, sí le dije que íbamos a estar bien, que si Dios decidía que regresara, aquí estábamos, pero que si la decisión era otra, él tenía que irse tranquilo porque íbamos a estar bien, a mí lo que me importaba es que su cuerpo no sufriera porque su espíritu es muy fuerte”, compartió.

El llamado ‘Samurái de la canción’ ya fue incinerado, pero su viuda aún no sabe qué hará con las cenizas.

“Las cenizas las tengo yo, no he pensado qué haremos, porque sí lo platicamos muchas veces, pero no había nada especial”, expresó.

Además, durante una entrevista con Javier Poza en radio, Marcela aseguró que planea hacerle un homenaje a Yoshio, quien dejó grabado un disco.

“Su alma ya está donde debe estar. Tengo que hacer algo, una despedida, un homenaje que sea digno … Grabó un disco que era el último que iba a sacar, lo disfrutó, lo grabó con mi hija. Estaba componiendo algo pero no dejó grabado nada”, compartió.

Por Alejandra Morón @CARASmexico

