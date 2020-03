Esteban Arce da positivo a coronavirus

Por Alejandra Morón @CARASmexico

Esteban Arce ha dado positivo a coronavirus, así se dio a conocer al inicio de su programa “Expreso de la mañana”, que se transmite en Foro TV.

Durante el matutino se informó que Arce está estable en su casa, luego de que su última aparición a cuadro fuera el día de ayer.

Se desconoce si sus compañeros de trabajo se pondrán en cuarentena o si se harán la prueba.

En estos momentos al aire #ExpresoDeLaMañana con @estarc62 por FOROtv Canal 4.1, 104 IZZI, 149 Sky y https://t.co/yzLBXKrjuF pic.twitter.com/4bCDNZrqmC — FOROtv (@Foro_TV) March 26, 2020

En Televisa, también la conductora Odalys Ramírez informó a través de sus redes sociales que presentaba síntomas de la neumonía china por lo que había decidió realizarse la prueba de COVID-19. Por la mañana confirmó que es portadora del coronavirus.

“Anoche les comuniqué que me había ido a realizar la prueba del Coronavirus. El día de hoy en la mañana, la doctora se comunicó muy temprano conmigo para decirme que salí positiva, es decir, sí, tengo Coronavirus”.

Por la noche, su pareja Patricio Borghetti confirmó que también dio positivo a Covid-19.

“Confirmado. Covid-19, me dio positivo a mí también el estudio. Era lo que esperábamos, la verdad, obviamente por la cercanía. Me siento perfectamente bien, no tengo ningún síntoma, ni fiebre ni tos; me siento perfectamente bien, parece que por ahora me está dando asintomático, pero el estudio dio positivo”, compartió el Pato Borghetti.

Como ellos, diversas celebridades, políticos, deportistas, miembros de la realeza y famosos a nivel mundial han dado positivo a coronavirus y se encuentran recuperándose.