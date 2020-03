Eva Cedeño y los retos que enfrentó para ‘Te doy la vida’

Por Janayna Mendoza @CARASmexico

Comenzar un nuevo proyecto siempre será apasionante y retador, así fue para Eva Cedeño, quien interpretará a la mamá de un niño con cáncer en la nueva telenovela de Televisa “Te doy la vida”.

Y es que para la actriz fue difícil y retador hacer grabaciones en el hospital, pues en la vida real vivió una experiencia similar con su madre, quien padeció cáncer.

“Mi mamá tuvo cáncer, entonces los hospitales, hablar del cáncer y encontrar esa parte (vulnerable) del personaje fue doloroso, pero a la vez muy sanador”, dijo en entrevista con CARAS.com.mx.

Aunque en un principio ella no hizo audición para el personaje principal, pues en realidad buscaba ser la villana del melodrama, se quedó con el protagónico luego del casting.

“Hice casting para hacer el personaje de la villana y cuando estaba ahí, me dijeron que si me podía quedar para hacer el papel de Elena, acepté pensando que a lo mejor era para ayudar a alguna otra actriz, hice el casting y a las dos semanas me llaman diciéndome que esta la posibilidad de ser Elena, fue entonces cuando quede con cara de asombro”, nos confesó.

Poco después Lucero Suárez, la productora de la telenovela, le confesó que le gustó mucho su actuación por lo que decidió darle el papel principal.

“Me dijo Lucero que su propuesta para protagonista era yo, que estaba apostando por mí. En ese momento grité, lloré, brinqué, estaba completamente feliz ya que no lo veía venir pues yo había ido por el papel de Irene y por hacerme una prueba más, pude correr con la suerte de ser la protagonista”, nos platicó.

Eva Cedeño quiso hacerlo perfectamente, por lo que visito a madres de niños con leucemia, quienes la sensibilizaron mucho más sobre la vulnerabilidad del otro.

“Antes de comenzar este proyecto fui con mamás de niños con leucemia y también platiqué con mamás que desafortunadamente perdieron a sus hijos por esta enfermedad, y este acercamiento con estas mujeres, aunado al personaje y vivir día a día escenas con el niño, me sensibilizaron muchísimo y me dieron un enfoque a lo que es el cáncer, porque ya me tocó vivir un caso de cáncer con mi mamá”, relató.

En la relación con sus compañeros de trabajo, Cedeño asegura se sintió cobijada por cada uno de ellos; desde la gran experiencia de Jorge Salinas, hasta la gran generosidad de José Ron.

“También me he sentido súper abrazada por el entusiasmo y la diversión del Leonardo Herrera”, compartió.

Pero Eva Cedeño no quiso dejar atrás a sus demás compañeros puesto que siente una gran protección por parte Omar Fierro, Erika Buenfil y César Évora.

Finalmente aseguró que es una novela que no se pueden perder por que estará llena de emociones, en donde se podrá llorar hasta sacar los pañuelos desechables, pero también se podrá reír y divertirse.

Destacó, además, el mensaje que “Te doy la vida” da al televidente: amor hacía tu familia, hacía uno mismo y el de pareja.

Te doy la vida inicia sus transmisiones este lunes 23 de marzo con Las Estrellas a las 18:30 horas.

