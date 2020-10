Falleció Conchata Ferrell, actriz de la serie ‘Two and a half Men’

‘Berta’, la querida ama de llaves de Charlie Sheen en Two and a half Me, falleció a los 77 años de edad el lunes 12 de octubre.

La estrella de la serie ‘Two and a Half Men’, Conchata Ferrell, falleció a los 77 años de edad luego de complicaciones tras un paro cardíaco, de acuerdo a Deadline.

El portal de noticias informa que la actriz falleció en paz el lunes 12 de octubre en el Hospital Sherman Oaks en Sherman Oaks, California, donde estaba rodeada de familiares.

La muerte de Conchata se produjo cinco meses después de haber sufrido un infarto. Arnie Anderson, el esposo de la actriz, le había dicho a TMZ que su mujer había sido hospitalizada en mayo luego de sentirse enferma.

Ferrell permaneció por cuatro semanas en la unidad de cuidados intensivos, donde sufrió un paro cardíaco, que según Anderson, duró unos 10 minutos.

Luego de este tiempo, la actriz pasó al centro de atención de largo plazo, donde se sometió a diálisis y se le colocó un respirador.

Debido al coronavirus, las visitas están restringidas en hospitales y centros de atención como medida de precaución, por lo que Conchata –quien no estaba contagiada de covid-19– no podía comunicarse con nadie ni ser visitada, por lo que su esposo se mantenía informado gracias a la enfermera que atendía a su esposa.

Un poco de su trayectoria

Conchata Ferrerl comenzó a actuar desde 1974, participó en las series de televisión The Ranch, Grace and Frankie y The Wild Thornberrys.

Sin embargo será recordada por su papel de ‘Berta’ en la serie ‘Two and a half Men’, donde era la ama de llaves de Charlie Sheen. Ferrell estuvo en el programa desde 2003 hasta la final en 2015.

Gracias a este personaje, fue nominada a dos premios Primetime Emmy como Actriz de Reparto en una Serie de Comedia en 2005 y 2007.

Además, tuvo papeles en las películas Deported, A Very Nutty Christmas, Citizen Tony, Frankenweenie y muchas más.

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

