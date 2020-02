Falleció Lynn Cohen, actriz de ‘Los Juegos del Hambre’

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

La actriz Lynn Cohen, famosa por su papel de Mags del Distrito 4 en “Los Juegos del Hambre: En llamas”, murió el pasado 14 de febrero a los 86 años de edad.

Las causas de su muerte aún no han sido reveladas.

Cohen ganó popularidad cuando realizó el papel de Magda en la afamada serie ‘Sex and the City’, donde dio vida a la reservada asistente del hogar de ‘Miranda’.

Su papel lo llevó a las dos películas de la serie: Sex and the City: The movie y Sex and the City 2.

Además, realizó trabajos en televisión para series como “Daños y perjuicios”, “Nurse Jackie”, “The Affair”, “Ley y Orden” y su más reciente participación en “La maravillosa Sra. Maisel”.

Este 2020 realizó un papel en uno de los episodios de “God Friended Me”.

Su trabajo también incluyen el séptimo arte donde realizó trabajos en cintas como “Munich” de Steven Spielberg, “La conspiración del pánico”, “Synecdoche”, “New York” o “Across the Universe”.

El trabajo de Lynn Cohen incluye más de 120 películas a lo largo de su carrera.

Cohen dejó pendientes cinco proyectos por estrenar, entre los que se incluyen tres cortometrajes y dos películas tituladas “The Riverside Bench” y “Six Dinner Parties”.

La veterana actriz recibió varios premios a lo largo de su destacada carrera, que incluyen el galardón del jurado 2010 en el Festival de Cine de Los Ángeles por su actuación en “Hello Lonesome”.

También se llevó el premio Bowden de Nuevos Dramaturgos, el premio Fox Fellow, el premio Lilly y el premio Richard Seff de la Asociación de Equidad del Actor, entre otros.

Descanse en paz.

