Famosas que sufrieron abortos espontáneos

Ahora que Marimar Vega reveló que pasó por esta dolorosa situación, te presentamos a otras celebs que han pasado por lo mismo.

Melissa Rauch

Ahora que está embarazada, la actriz compartió el difícil momento que pasó cuando sufrió un aborto involuntario: “El aborto por el que pasé fue una de las penas más grandes que he sentido en mi vida. Despertó en mí una depresión primitiva que se quedó conmigo. La imagen de nuestro bebé en el monitor de ultrasonido, sin movimiento, sin latido -cuando habíamos visto el mismo pequeño corazón sano y con movimiento solo dos semanas antes- nos cegó y todavía nos persigue hasta el día de hoy. Sigo esperando a que mi tristeza se evada… pero no ocurre”

Rebecca de Alba

La conductora reveló durante la entrevista que le realizaron en el programa “Historias Engarzadas”, que estuvo embarazada de Ricky Martin pero que perdió al bebé. “Tuvimos una pérdida, sí. Íbamos a ser papás y no se dio y no es ninguna tragedia y no es algo terrible, ni se acaba el mundo. Por eso cuando la gente ataca esta relación no se imagina lo doloroso que puede ser la pérdida de una personita”.

Edith González

En 2010, la actriz sufrió un aborto espontáneo con cinco meses de embarazo. “Con mucho pesar les comunicamos que Edith González y Lorenzo Lazo Margaín perdieron al bebé que con tanta ilusión esperaban desde hace unos meses”, informaron a los medios a través de un boletín de prensa.

Frida Kahlo

La pintora mexicana sufrió varios abortos espontáneos debido al accidente que sufrió en su adolescencia, la pelvis de Frida estaba fracturada en tres sitios y los médicos le dijeron que probablemente nunca podría tener hijos.

Lindsay Lohan

La actriz reveló durante una entrevista con Oprah Winfrey que tuvo un aborto espontáneo: “Nadie sabe esto, y podemos terminar con esto, sufrí un aborto espontáneo cuando me tomé dos semanas libres”.

Beyoncé



A pocos meses del nacimiento de su primera hija, la cantante lanzó el tema Glory en el que hablaba acerca de un aborto espontáneo que sufrió años atrás. “Viajé a Nueva York para recibir mis evaluaciones periódicas y, de repente, ya no había latidos del corazón. Literalmente, la semana antes de ir al médico todo estaba bien, pero no había latidos del corazón. Entré en el estudio y escribí la canción más triste que he escrito en mi vida”, reveló

Priscila Chan

La esposa de Mark Zuckerberg sufrió tres abortos espontáneos. Fue precisamente el dueño de Facebook quien reveló la noticia: “Hemos estado intentando tener un bebé desde hace un par de años y hemos sufrido tres abortos espontáneos a lo largo del camino. Sientes tantas esperanzas al enterarte de que vas a tener un bebé. Empiezas a imaginar qué será cuando sea grande y sueñas con lo que esperas para su futuro. Empiezas a hacer planes y, luego, se van. Es una experiencia solitaria”, compartió en 2015.