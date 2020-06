Famosos expresan sus condolencias tras la muerte de Héctor Suárez

View this post on Instagram

Afortunada de haber compartido tantas risas y experiencias con Don Héctor… Afortunados todos los que pudimos escuchar sus anécdotas, con ese humor que sólo él tenía!! Afortunada de haberme sentido familia por el amor que me dieron y como me “adoptaron “. TODO MI AMOR para ustedes!! Dios con ustedes SIEMPRE!! Los abrazo fuerte desde el fondo de mi alma mi Peloncito @pelongomis … Mi admiración eterna al ENORME #DonHéctorSuárez 🙏🏼🤍