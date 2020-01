Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

Fernando Colunga ha reaparecido y lo hace de la mejor manera en República Dominicana, donde lució espectacular.

El actor no solo dejó ver lo bien que está físicamente, sino que además aclaró algunos rumores sobre su persona.

Por lo que ha querido sincerarse y hablar sobre si se ha hecho algunos arreglitos estéticos en su cara, pues algunos aseguran que es gracias a eso que luce muy juvenil.

Durante la entrevista en el programa dominicano “Noche de Luz”, Colunga respondió de manera contundente a quienes afirman se “arregló la cara”.

“Siempre habrá de qué hablar. Yo sé que a veces, y esto es una constante, cuando alguien te ve o cuando tú trabajas o cuando haces algo, siempre piensan que la salida más fácil es la que te mantiene en esto y no es verdad”, explicó el actor de 53 años.

“Yo sé que hay gente que te ve y te dice: ‘¡Ah, es que ya se arregló la cara! No, señor, es que me he cuidado toda mi vida, he comido sano, he tenido la precaución (de cuidarme). ¿Por qué? Porque tengo un compromiso con el público de mantenerme bien. Mi genética me ha ayudado, pero también me ha ayudado el cuidado de todos los años atrás, que no he tenido excesos, que no he bebido y que no he fumado, que he tratado de mantener una coherencia y no porque quiera decir ‘soy lindo y bueno’, sino porque tengo un compromiso de trabajo donde tengo que dar la cara”, agregó.

Y no solo eso, Fernando Colunga asegura que gracias a su genética, tiene una excelente condición física.

¿Por qué Fernando Colunga no habla de sus romances?

Durante la entrevista, el actor también habló del por qué prefiere mantener su privacidad cuando de amor se trata.

“Te lo voy a decir porque también es otra cosa que se malinterpretó espantosamente. Yo no lo hablo, no porque tenga que mantener algún misterio, no lo hablo porque es una cuestión de caballerosidad y de la magia que se vive entre dos personas y eso no me hace ni más ni menos actor”, expresó.

Incluso, el actor dejó entrever que anteriormente había sido chantajeado con el tema de sus relaciones amorosas, lo que lo llevó a decidir que nunca volvería a hablar de ellas frente a una cámara.

“Yo he tenido grandes problemas justo por gente que se me ha acercado y me ha dicho ‘si no me cuentas de tu relación, de aquí en adelante, te voy a sabotear todo lo que pueda y el trabajo que tú haces’. Y lo único que han conseguido con eso, conmigo, y que lo consiguieron al principio, es que yo dijera: ‘en mi vida me voy a basar en mi vida privada para que mi vida artística funcione’. Yo no puedo ir hablando de cada mujer con la que he compartido mi vida, eso es ilógico”, sentenció.

