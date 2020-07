Gigi Hadid muestra su pancita de embarazada por primera vez

Después de una relación llena de altibajos, se dio a conocer hace algunos meses la noticia de que Zayn Malik y Gigi Hadid están esperando a su primer bebé juntos. La pareja se ha mantenido alejada del ojo público desde entonces; sin embargo, la modelo sorprendió a sus seguidores con una transmisión en vivo a través de Instagram, en donde respondió algunas preguntas sobre su embarazo.

“¿Cómo no tienes barriga? ¡Llevo 4 meses de embarazo y mi barriga es enorme, te ves genial!”, le preguntó una fanática portuguesa.

“Este ángulo y el mono holgado crean una ilusión óptica. ¡De lado es una historia diferente! Jajaja ¡te deseo lo mejor!”, le respondió Gigi Hadid.

Para calmar la curiosidad de sus seguidores, Hadid explicó la razón por la que no ha compartido detalles de su embarazo, y aclaró que el confinamiento por el COVID-19 ha tenido mucho que ver.

“Obviamente, creo que muchas personas están confundidas por qué no estoy compartiendo más, pero estoy embarazada en medio de una pandemia, como si mi embarazo fuera lo más importante en el mundo. Compartiré cosas así en el futuro. Simplemente no tengo prisa por hacerlo, y siento que en este momento solo quiero experimentarlo, y escribo mucho en mi diario”, añadió, además de mostrar en el video su baby bump.

Gigi Hadid explains she’s keeping her pregnancy private for now and shares a little look at her bump: “There’s my belly, y’all. Like it’s there.” pic.twitter.com/kV6dmiJYcb

