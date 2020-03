Grettell Valdez no podrá ver a su hijo, está en cuarentena con Borghetti

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

La noche del jueves 19 de marzo, Patricio Borghetti informó que había dado positivo a coronavirus y que tendría que estar en cuarentena junto a Odalys y sus hijos.

Lo que no sabíamos es que también Santino, el hijo que tuvo con Grettell Valdez estaba incluido.

Así lo ha dado a conocer la misma actriz, quien a través de su Instagram subió un video explicando la razón por la que no podrá estar con su hijo en los próximos días.

“Hago este video porque muchas personas me están escribiendo, me están llamando, obviamente angustiados por la situación. Como bien saben, pues la familia está pasando por un caos ahorita. Odalys dio positivo en coronavirus y obviamente pues sí es angustiante, crees que no va a pasar a tu gente y de repente pues sí, sí existe y sí hay que tener más conciencia, muchos cuidados…”, comenzó su mensaje.

“No se sabe, tanto como Patricio como Oda iban a trabajar normalmente y no se han tomado las medidas que se tendrían que haber tomado desde hace mucho tiempo en todos los lugares…”, comentó.

Grettell Valdez rompe en llanto

Posteriormente, la actriz compartió que tanto ella como su esposo están bien, al igual que su hijo Santino, pero como el pequeño visitó a su papá y tuvo contacto con él, tendrá que permanecer aislado.

Entre lágrimas, Grettell explicó: “Mi hijo, el martes se fue a casa de su papá y pues claro que me entra la angustia porque él está muy bien, él está perfecto, yo estoy perfecta, mi marido está perfecto, pero pues Santino se fue a casa de su papá y no voy a poder estar con él en quince días hasta que pase el peligro, hasta que pase esta situación él tiene que estar en cuarentena en casa de papá y pues no salir, no puede venir conmigo, con mamá, hay el riesgo de que me pueda contagiar, a mi marido, a las chicas que están aquí con nosotros, que las amamos…”

La actriz también hizo un llamado a la población para cuidarnos, no salir ni tomar a broma el Covid-19.

“Hay que ser fuertes, hay que cuidarnos, esto es real, está pasando. No podemos hacernos de la vista gorda, está pasando y está pasando en mi familia. Claro que te llena de impotencia, es mi hijo, mi bebé, lo único que tengo y en cuanto me enteré lo único que quieres es abrazarlo, protegerlo y que nada le pase, pero en este momento él va a tener que estar en casa de papá, haciendo la cuarentena y haciendo las cosas que se tiene que hacer…”

