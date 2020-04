“Hace muchos años que se me acabó la prisa”: Mauricio Ochmann

Mauricio Ochmann regresa a la pantalla chica con “R”, un dramedy policial que narra la vida de Francisco “Franco” Barrón.

En entrevista con CARAS.com.mx, Mauricio Ochmann platicó cómo fue crear este personaje que va y viene emocionalmente.

“Es un personaje que me exigió tanto interna como externamente, pues tiene muchos contrastes emocionales y vive en depresión”, comentó en entrevista vía telefónica.

Además, nos compartió que actualmente en su vida personal ya no tiene prisa por nada, pues cada proceso que viene en su vida los disfruta.

“Hace muchos años que se me acabó la prisa. La prisa de llegar a algún lugar o lograr algo, disfruto mucho el hoy, los días, cada proyecto y los procesos”, aseguró.

“Siempre pienso en el momento que estoy viviendo y lo mismo en mi vida personal, todos somos humanos y todos pasamos por distintos momentos y situaciones de alguna manera. Desde hace muchos años tengo claro que me gusta darme mi lugar y vivir dignamente, haciendo lo que quiero con quien quiero y de la forma en que esté cómodo”, nos confesó.

Ante la frase de la serie “El mejor error de su vida”, Mauricio Ochmann nos compartió que en su vida personal sin duda sería el haber tomado la decisión de alejarse de algunas situaciones y personas, que lo llevó a darse la oportunidad de trabajar en él.

“Tuve un punto decisivo en mi vida para poderla vivir. Desde hace 28 años dije ¿qué estoy haciendo? ¡Esta no es vida! Y me di la oportunidad de trabajarme; siento que para mí y mi vida fue la mejor decisión que tomé”, compartió.

En la piel de ‘Franco’

Mauricio Ochmann da vida a Francisco “Franco” Barrón en la nueva serie de Viacom International Studios (VIS) para Paramount Network y Claro video.

El actor interpreta a un hombre con una vida mediocre cuya realidad se ve alterada frente a un inminente diagnóstico de muerte que le asignan por error.

A partir de esta noticia inesperada, Franco transforma su vida en una vorágine de enredadas situaciones, locuras y excesos.

Franco (Ochmann) asiste diario a la oficina donde es pisoteado moralmente por su jefe veinte años menor que él. En su casa, su esposa lo humilla con cualquier excusa y sus hijos adolescentes lo ven como parte del mobiliario. Hasta que un día, todo cambia para siempre. En un chequeo médico de rutina, Franco recibe un diagnóstico lapidario: tiene cáncer terminal y le queda un mes de vida. Franco, quien no fuma, no bebe, no consume drogas y se alimenta saludablemente, enfrenta la pesadilla de la muerte inminente.

Traumatizado ante tremenda noticia, decide liberarse y disfrutar al máximo del poco tiempo que le resta. Manda al demonio a su mujer, golpea violentamente a su jefe, y emprende un viaje de descontrol, bebida y en una situación de confusión, Franco mata en defensa propia a un poderoso traficante internacional de diamantes. Al día siguiente, se entera su diagnóstico médico era falso y está en perfecto estado de salud.

El proyecto y sus compañeros

Pero, ¿cómo llegó este proyecto a la vida de Mauricio? Fue a través de Ana Celia Urquidi, quien le hizo la propuesta de trabajar para este proyecto.

“Fue un proceso singular porque estaba haciendo una película con un director, y este director me dijo que traía una serie en la cual estaría padrísimo que yo trabajara. Me contó la premisa y me encantó; posteriormente pasaron como ocho meses donde no supe nada y ya hasta después Ana Celia Urquidi, una productora amiga mía, me dijo que traía una nueva serie, en donde me contó de qué trataba y dije ‘pues se parece mucho a la otra’, fue entonces que me mandó un adelanto y le dije que me había encantado”, nos compartió.

En la producción también participan Paulina Dávila, Andrés Almeida, Jesús Zavala, Valeria Vera, Yuriria del Valle, Marco de la O, Ari Brickman, Renato Gutiérrez, Plutarco Haza, Guillermo Quintanilla, Gala Montes, Lourdes Gazza, Pakey, Darío T. Pie, Luis Fernando Peña, Axel Castro, Enrique Arreola y Carolina Anzures.

Sobre los actores con los que Ochmann tuvo que compartir pantalla, el histrión dijo estar agradecido por haberle tocado un equipo muy generoso y con compañeros que quiere, respeta, admira y que le parecen muy talentosos.

“Lo más padre es que se armó este equipo de colaboración donde todos aportamos e hicimos un equipo. Además trabajamos mucho a los personajes, la relación con cada uno y la relación individual, fue un trabajo en colaboración y en familia”, finalizó.

