Hallan cuerpo en el lago Piru donde desapareció Naya Rivera

Autoridades de Ventura han informado que se halló un cuerpo en el lago Piru, lugar donde desde hace cinco días desapareció Naya Rivera.

“Se ha encontrado un cuerpo en el lago Piru esta mañana”, tuiteó la Oficina del Sheriff del condado de Ventura el lunes. “La recuperación está en progreso”.

Se informó además que será a las 2 de la tarde, tiempo de California, Estados Unidos, que se ofrecerá una conferencia de prensa para dar detalles del hallazgo de esta mañana.

