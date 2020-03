Harvey Weinstein da positivo por coronavirus

Por CARAS México @CARASmexico

El productor cinematográfico y ganador del Oscar Harvey Weinstein ha dado positivo por coronavirus (COVID-19), así lo ha dado a conocer la revista People.

Este domingo 22 de marzo los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley confirmaron la noticia a Deadline y Page Six, aseguró la publicación

Sin embargo, el representante de Weinstein, Juda Engelmayer, le dijo a People: “Nuestro equipo, que tiene el consentimiento de HIPAA, aún no ha escuchado algo así. No puedo decirte lo que no sé”.

Dicha información ha sido revelada tan solo días después de que Harvey fue transferido al Centro Correccional de Wende desde la Isla Rikers de la ciudad de Nueva York.

Según los informes, Weinstein se mantiene en aislamiento, junto con otro recluso que también dio positivo por el virus en Wende.

De acuerdo a la publicación Niagara Gazette, las autoridades le dijeron que Weinstein ya era positivo para COVID-19 cuando ingresó a las instalaciones.

Harvey Weinstein a prisión

El pasado 11 de marzo, Weinstein fue sentenciado a 23 años de prisión, 20 por el cargo de acto sexual criminal por realizar sexo oral a la asistente de producción Mimi Haleyi en 2006, y tres por violación en tercer grado por el ataque a Jessica Mann en 2013.

Su abogada principal, Donna Rotunno, pidió al juez que aplicase la pena mínima de cinco años porque Weinstein fue muy exitoso profesionalmente, hizo grandes donaciones a obras de caridad, sufre de problemas de salud y roza casi los 70 años.

Incluso con la pena mínima «es muy posible que Weinstein no viva hasta el final» de su sentencia, dijo.