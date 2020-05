¿Hasta qué año estudiaron las Kardashian-Jenner?

El clan Kardashian -Jenner no necesitó de una formación académica para generar su imperio y fortuna, ¡solo una de ellas tiene título universitario!

La familia Kardashian se ha posicionado como una de las más poderosas, populares y acaudaladas en el mundo del espectáculo; fue en el 2007 cuando su reality show ‘Keeping Up With The Kardashians’ impulsó su fama y originó su actual imperio, pero, ¿sabías que no todas las integrantes del clan terminaron sus estudios?

¿Hasta qué año estudió el millonario clan?

Kylie y Kendall Jenner

Cuando se estrenó la primera temporada de KUWTK, Kylie y Kendall tenían tan solo 10 y 11 años de edad, respectivamente. Las largas jornadas de grabación del programa impidieron que la magnate de maquillaje y la modelo tuvieran una rutina normal, por lo que Kris Jenner finalmente decidió sacarlas del colegio para que sus horarios escolares no interfirieran con sus futuras carreras profesionales.

“No les estaba yendo demasiado bien en la escuela porque faltaban constantemente a clase por culpa del horario cerrado de ocho a cuatro, que chocaba con sus incipientes trayectorias profesionales. Tampoco podían dar rienda suelta a toda su creatividad en el entorno escolar, lo cual solo consiguió que tuvieran menos interés en su educación.” explicó Kris Jenner.



Kylie y Kendall siempre tuvieron un prometedor futuro, por lo que el hecho de no terminar sus estudios no interfirió con sus planes; actualmente la menor de las Kardashian es considerada como la “multimillonaria más joven hecha a sí misma” gracias al imperio que ha construido con sus marcas de belleza ‘KylieSkin’ y ‘Kylie Cosmetics’, mientras que Kendall ha logrado desfilar en las pasarelas de las marcas más prestigiosas del mundo y posicionarse como una de las modelos mejor pagadas a nivel internacional.

Kim Kardashian

La socialité y empresaria de 39 años de edad asistió a la secundaria de MaryMount, pero posteriormente la abandonó y no continuó con sus estudios universitarios. Sin embargo, actualmente es una de las empresarias más codiciadas y populares, pues ha lanzado una gran variedad de fragancias, prendas y accesorios a través de sus marcas KKW Beauty y Skims.

Se especula que su fortuna y la de su esposo, Kanye West, supera el billón de dólares.

Khloé Kardashian

Al igual que Kim, Khloe fue estudiante de la secundaria de MaryMount, pero abandonó sus estudios para ser educada en casa. Posteriormente se involucró por completo en el mundo de los negocios junto con sus hermanas, con quienes fundó una boutique llamada ‘D-A-S-H’ que cerró tiempo después. En el 2009 lanzó su producto ‘Idol White’, un lápiz blanqueador de dientes y un año después, su línea de cuidado para la piel llamada ‘Perfect Skin’ se volvió sumamente popular.

La empresaria también ha lanzado fragancias y líneas de maquillaje, pero no logró triunfar de igual manera en el mundo de la belleza como lo hizo su hermana menor, Kylie.

Kourtney Kardashian

A diferencia de sus hermanas, Kourtney sí terminó sus estudios en la secundaria católica MaryMount y cuando se graduó, asistió a la Southern Methodist University durante dos años. Después se mudó a Tucson, Arizona, y continuó su carrera en la Universidad de Arizona, en donde obtuvo un título en Artes Teatrales con especialización en lenguaje español.

Kris Jenner

Para la matriarca del clan Kardashian-Jenner los estudios nunca fueron una prioridad, pues después de asistir a la escuela superior Clairemont en San Diego, decidió abandonar su formación académica a los 17 años para casarse con Robert Kardashian.

Por Gabriela Velasco @CARASmexico

