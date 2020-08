La conductora ha querido hablar como nunca antes sobre la relación que sostuvo con Sebastián Rulli, el padre de su hijo.

No es común que Cecilia Galliano hablé abiertamente de la relación sentimental que sostuvo con Sebastián Rulli, pero cuando habló con Mara Patricia Castañeda quiso revelar algunos detalles de la relación.

Han pasado ya 10 años desde que ambos actores se enfrascaran en una batalla legal tras concluir con su matrimonio, y aunque hoy en día llevan una relación cordial por el bien de su hijo Santiago, hay cosas que aún no le perdona la conductora argentina a su ex pareja.

Cecilia recordó lo difícil que fue para su hija Valentina superar la separación de su madre con Rulli, que aunque no tienen ningún lazo sanguíneo, le afectó bastante a la pequeña.

“No sé en qué momento pero ya estábamos juntos y no nos habíamos separado nunca… cuando hago Afrodita en 2004, todos dicen es Afrodita pero es la novia de Sebastián Rulli, aunque yo ya tenía año y medio de relación con él y a Vale la agarró como su hija”, compartió Galliano a Mara Patricia Castañeda.

Y es que su hija, fruto de una relación que tuvo la conductora con un italiano, formó una estrecha relación con Sebastián Rulli, misma que se vio fracturada tras el divorcio de la pareja.

“Son temas que me cuesta entender y perdonar. Cuando me separé de Sebastián me dolió más por Valentina que por Santiago, porque Vale tenía 10 años y su papá había sido Sebastián y de pronto se lo sacaron y nunca más la vio, ni explicó ni habló”, reveló Cecilia.

“Vale llevó esa parte emocional muchos años, que nadie se enteró más que yo, porque no era su padre pero sí era un padre de corazón”, expresó.

Una ruptura dolorosa

Además de esto, Cecilia tuvo que enfrentarse a su ex pareja en los juzgados para la repartición de bienes.

“Yo siempre fue una mujer fiel, leal, trabajadora, una muy buena mamá y eso sí me lo aplaudo… creo que hice un buen trabajo como mujer en 10 años de estar con él”, platicó conmovida y entre lágrimas.

Además, compartió con la periodista que ella nunca exigió ni pidió nada a Sebastián Rulli por una simple y sencilla razón.

“Mi convenio de divorcio nunca llegó al juzgado y no es que sea tonta porque sé que podía haberme quedado el 20% de esto, sé que si no me voy de la casa es mía porque tengo un menor, sé que podía quedarme con todo y destrozarte aún más, pero tengo diferentes valores y para mí, el bienestar emocional y psicológico mío y de mis hijos valía eso”, recordó.

Sebastián Rulli y Cecilia Galliano mantuvieron un noviazgo de cinco años antes de decidir casarse. La boda se realizó en 2007 y para 2011 la pareja se separó.

