“He tenido 4 pérdidas este mes”: Arturo Peniche

El coronavirus ha causado la pérdida de cuatro miembros en la familia de Arturo Peniche, quien reveló algunos detalles de lo sucedido.

Arturo Peniche está de luto. La pandemia del coronavirus ha golpeado el entorno familiar del actor, quien ya ha sufrido la pérdida de cuatro familiares debido al Covid-19.

Así lo dio a conocer el propio histrión durante una entrevista con Televisa Espectáculos, a quienes les reveló que en el último mes ha perdido a varios integrantes de su familia por complicaciones derivadas del coronavirus.

“Mi alma está triste, está dolida por las pérdidas que he tenido. He tenido cuatro pérdidas este mes y es muy fuerte, muy pesado, muy duro”, confesó Peniche visiblemente consternado.

El actor, de 58 años, también compartió ante las cámaras de Televisa que hace tan solo unos días murió uno de sus primos, mientras que otro se encuentra batallando actualmente contra la enfermedad.

“Mi primo Jorge Julio el miércoles murió a las seis de la mañana por el Covid-19, tengo otro primo Benjamín que está ahorita tratando de recuperarse del Covid-19, porque él se pudo atender prudentemente”, compartió el que fuera protagonista de la telenovela “María Mercedes”.

Debido a lo vivido dentro de su familia, Arturo lamentó el hecho de saber que hay mucha gente que sigue sin creer que esta es una enfermedad real y por lo mismo no tome las debidas precauciones.

“No seamos tontos, yo también salgo aquí donde estoy y nadie usa tapabocas, guantes, no me puedo pasar regañando a la gente porque tampoco tengo el derecho de estarme metiendo en su vida privada, pero es una realidad. Si yo me cuido los cuido, si ellos se cuidan me cuidan y aquí parece que no está pasando nada”, expresó Arturo Peniche.

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

