“Estoy muy cansada de tantas mentiras”: Inés Gómez Mont sobre su ex

Por CARAS México @CARASmexico

Inés Gómez Mont ha querido hablar en una entrevista con Mónica Noguera, para el programa De Primera Mano, sobre la relación que tiene y tuvo con su ex esposo Javier Díaz.

Ahí, la conductora dejó claro muchas cosas y quiso ahondar sobre las razones que la llevaron a separarse del empresario y padre de cuatro de sus hijos.

Gómez Mont recordó que su relación con Javier comenzó desde que ambos eran adolescentes, pero decidieron casarse hasta 2008. Al año siguiente nació su hija Inés y aunque la relación parecía estable, el segundo embarazo sacó a relucir las diferencias que existía entre los dos.

La conductora recordó durante la entrevista la sorpresa que se llevó cuando el doctor le informó que estaba esperando triates.

“(El doctor) me dice ‘Inés, no son dos, son tres, estás embarazada de triates. No sabes en el problema que estamos metidos, o sea un embarazo de triates es complicadísimo, de las cosas más difíciles, aparte eres chiquita, tu cuerpo no lo va a soportar, yo creo que no estás preparada para tener unos triates, te voy a tener que poner en cama, ya empezaste con amenazas de aborto’, el panorama no estaba bonito”, reveló Inés.

Los siguiente seis meses tuvo que pasarlos en cama, con angustia a causa de la dificultad del embarazo, pero también por la indiferencia de Javier Díaz.

“Él me dejó de hablar, él estaba muy enojado, no sé, hasta la fecha no sé por qué se habrá enojado como si yo de verdad lo hubiera planeado, como si yo hubiera hecho una trampa”, confesó la presentadora sobre la actitud de Javier Díaz.

Según confesó Gómez Mont, su esposo se dedicó a “la fiesta y hacer sus cosas y yo como que medio me hacía cargo de Inesita, me ayudaba mi mamá. La verdad es que tenía las amenazas de aborto y él nunca estuvo”.

Aunque asegura su esposo tampoco la tuvo totalmente en el abandono, “tampoco es un monstruo”, y sí la acompañó durante el parto de los triates.

Sin embargo la conductora aseguró que, a su consideración, Javier no estuvo en momentos en que ella consideraba necesaria su presencia.

“De pronto nuestra relación tomó un panorama que éramos más como roomies”, dijo Inés Gómez Mont, pues según recuerda, Javier Díaz se dedicó en aquel tiempo a jugar videojuegos toda la noche hasta el amanecer, cuando ella se tenía que ir a trabajar.

Cuando ella regresaba del trabajo, tenía que ir por su hija a la escuela y posteriormente regresaba a trabajar, asegura.

Con la llegada de los trillizos la dinámica de Javier cambió totalmente, por lo que Inés de dejó de saber de su esposo.

“Ya era una relación muy distante. Con los triates a los seis meses se fue de mi casa, se fue a Monterrey, abrió un lugar allá y él decidió que se iba a vivir a Monterrey. Dejamos de saber de él un rato, reapareció como seis meses después”, confesó.

Además, Inés Gómez Mont explicó por qué decidió revelar todos estos detalles hasta ahora y aseguró que lo hace porque está cansada de tantas mentiras a su alrededor.

“Estoy muy cansada de tantas mentiras. Llega un punto donde dices tantas mentiras y tanto descaro, no se vale”.