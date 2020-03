Irina Baeva apoya los movimientos feministas

Por Agencia JDS @CARASmexico

Han pasado justo dos años de que Irina Baeva y Gabriel Soto comenzaron una relación amorosa después de conocerse en 2016 en la telenovela “Vino el amor” para luego hacer la obra de teatro “Por qué los hombres aman a las cabronas” a principios de 2018, pero fue hasta febrero de 2019 que hicieron oficial su relación a través de una portada en la revista Hola, donde confirmaron su amor a pesar de todas las especulaciones e historias que giraron en su entorno, sólo los involucrados sabían la verdad.

Tras unas merecidas vacaciones en Miami donde celebraron su amor y noviazgo, captamos a la feliz pareja llegando a la CDMX donde la rubia nos habló del duro ciberbullying que ha sufrido todo este tiempo debido a su atropellada relación con su novio desde que Geraldine Bazán, ex esposa de Gabriel Soto, dio a conocer que fue por infidelidad su separación.

“Mira ya aprendí a lo largo de… ¿cuántos? (Mira a su novio)… ya van a ser como dos años, bueno, a lo largo de estos años aprendí a dividir la crítica en destructiva y la crítica constructiva, la primera aprendes a tomarla de quien viene, hay una muy buena frase que dice, ‘no escuches la crítica a quien nunca le pedirías un consejo’ , y en redes sociales todo mundo es es libre de expresar lo quiere pero con respeto y conocimiento de causa”, dijo Irina a JDS caminado hacia su auto junto a su novio en el AICM.

Cancelándose su ponencia en el evento de mujeres “What a Woman” por el ciberbullying que generó su participación por su atropellado noviazgo, como lo dio a conocer en un reciente comunicado en sus redes sociales, la rusa no la ha pasado bien. “Más que nada fue frustración, tristeza y coraje por el miedo que nos callamos muchas mujeres, y muchas veces es mejor quedarse callada y no generar más polémica, siempre el tema feminista y del empoderamiento de la mujer es muy polémico, puedo enteder a los organizadores pero creo que no fue la manera correcta”, señaló la actriz a quien le cancelaron su participación a través de una llamada telefónica por estos motivos.

Aclaró que en su charla que había titulado “Arriba Eva” noiba hablar de su relación con Soto, quien la apoya incondicionalmente además de lo ataques de discriminación que sufre todos los días por su color de piel y ojos claros. “Evidentemente estoy para apoyarla es mi pareja y que quede claro que el tema de Irina es se prejuicio y ciberacoso”, señaló Soto.

“Mi plática no aborda el tema de mi relación, no es mi versión de la historia, no es tratar de convencer a nadie que soy la buena o la mala del cuento, mi plática aborda el tema los prejuicios de género como el video que subí en mis redes sociales e incluye mis experiencias y vivencias de temas colaterales como ciberacoso, el amor propio, temas que pueden generan inseguridades en una mujer”, abundó Baeva.

Sin embargo, expresó que ante todo apoya los movimientos feministas como “Un día sin mujeres”, y ahora hará su plática en la ciudades de Miami y Puebla denominada “Extraordinarias: una plática de mujer a mujer” junto a otras actrices, además negó conocer a Laura Bozzo quiena la atacó diciendo que ella no inspira sino denigra a las mujeres.” No tengo el gusto de conocerla solo la he visto un par de veces en Televisa, nunca me ha dicho nada en persona y tomar las críticas de quien vienen”, contó la actriz de la telenovela “Soltero con hijas” la cual prtoganiza junto a su novio.

Por su parte, Gabriel Soto aclaró que no dejó “plantada” a sus hijas Alexa Miranda y Elisa Marie quienes cumplieron 11 y 6 años el pasado 17 y 19 de febrero. “No estaba yo en México y esa fiesta fue después del cumpleaños de mis hijas, de hecho estábamos grabando el final de la novela en Acapulco y un fin de semana antes me las llevé para festejarlas y la fiesta que hizo Geraldine la hizo en sábado y estaba yo de viaje”, apuntó el actor quien por cierto volverá a cantar con su ex grupo Kairo en el Auditorio Nacional.