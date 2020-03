¡J. Balvin le pidió matrimonio a Montserrat Oliver!

Por CARAS México @CARASmexico

¡Sorpresa! Montserrat Oliver recibió la propuesta de matrimonio de J. Balvin durante el programa Montse & Joe que se transmite por Unicable.

Todo ocurrió durante la asistencia del reguetonero al programa, donde promocionó su más reciente álbum titulado Colores.

Ahí el cantante colombiano sorprendió a la guapa conductora con una romántica propuesta de matrimonio.

¿Pero cómo ocurrió esto? En medio de la plática, J.Balvin se enteró que Montserrat estaba comprometida con Yaya Kosikova, a quien pidió conocer al menos por redes.

“¿Te vas a casar? Eso no me habías contado”, dijo J Balvin. Posteriormente se dedicó a ver las fotos de Yaya y quedó impactado con la belleza de la modelo, por lo que aseguró que era muy parecida a Montserrat. “Wow, parecen hermanas”.

Pero la cosa no quedó ahí, el cantante pasó de ser el entrevistado al entrevistador y hasta cuestionó a Montse si volvería a estar con un hombre.

“¿Podrías volver a pecar con un hombre? ¿Crees que te pueda hacer la despedida de soltera?”, cuestionó.

Mientras transcurría la entrevista, Oliver le pidió a J Balvin tener cuidado, pues portaba un anillo de diamantes y le aseguró que le podrían “cortar la mano”, por lo que de inmediato él le señaló: “Pues ¡cásate conmigo!”, mientras se arrodillaba para colocarle la sortija.

Finalmente Montserrat Oliver no aceptó. “¿Así quién dice que no? No, yo la verdad te tengo que conocer primero, necesitamos convivir más”, expresó.