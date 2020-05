¡Jacky Bracamontes presume su vientre plano!

Fue en octubre de 2019 cuando Jacky Bracamontes se sometió a una cirugía estética para hacerse algunos ‘arreglitos’.

¡Finalmente podemos ver el vientre de Jacky Bracamontes luego de haberse realizado una cirugía estética el año pasado!

La conductora compartió en su cuenta Instagram una foto donde luce un conjunto deportivo que deja al descubierto su vientre plano.

“Listas para el LIVE de hoy desde la cuenta de @alphaprimelatam con @mft07 !!! Lista @susybrandon @barre.loft ???”, escribió la guapa tapatía.

El 23 de octubre del año pasado, la conductora compartió en su cuenta Instagram que después de cuatro embarazos, necesitaba hacerse algunos “arreglitos” justos y necesarios.

“¡Tiempo de hojalatería y pintura! ¡Bisturí, ven a mí! Con mucho gusto les quiero compartir que he decidido consentirme con algunos arreglitos justos y necesarios… después de 4 embarazos uffff, ¡¡¡era urgente!!! Gracias por sus oraciones y su apoyo siempre”, dijo en su cuenta Instagram.

En noviembre de 2019, Jacky compartió durante el programa ‘Netas Divinas’ que se encontraba en un proceso de recuperación, por lo que debía usar faja.

“No estoy para presumirlo todavía pero cuando me quito la faja siento que no es mi cuerpo. Me toco y siento duro y antes no había mucho músculo”, confesó.

¿Qué cirugías se realizó?

Para despejar dudas y rumores, Jacky Bracamontes explicó qué fue lo que se hizo.

“El doctor me hizo una reconstrucción de los senos, totalmente, cero aumento, cero nada, nada más reconstrucción”, dijo.

“Tenía una hernia en el ombligo, entonces me quité la hernia, me cosió los músculos del abdomen, porque los tenía completamente separados, entonces me dijo: ‘uno por salud, porque los órganos están completamente expuestos, porque no hay nada que te proteja y, dos, aunque hagas 300 abdominales diarios nunca vas a tener un abdomen plano y fuerte”, reveló.

Además, Jacky compartió que la operación tuvo una duración de siete horas, y que la recuperación no fue para nada fácil.

“Para mí la recuperación fue muy dura, tener los drenes saliendo de mi cuerpo, no poderme mover, no poderme bañar en una semana, es complicado, tienes que estar 100% segura de esa decisión”, compartió.

Por Alejandra Morón @CARASmexico

Te puede interesar: La primer foto de Jacky Bracamontes luego de su cirugía estética