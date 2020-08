Jacky Bracamontes sobre su cuerpo: “Así soy, ¿y?”

La conductora se sinceró sobre qué partes de su cuerpo no le gustan y cómo ha aprendido a amar sus defectos.

Sin duda alguna Jacky Bracamontes es una de las mujeres más guapas del espectáculo mexicano, su carisma y sencillez la han caracterizado a lo largo de su carrera artística, pero una de las cosas que más gusta de su persona es la honestidad con la que habla las cosas.

Por ello cuando ingresó al quirófano para hacerse ‘algunos arreglitos’, no quiso que se convirtiera en un secreto y lo compartió con sus fans y seguidores de redes sociales.

Poco después de su cirugía, habló abiertamente de cómo fue el proceso y lo que se hizo para estar contenta con ella misma.

Lo que no le gusta de ella

Aunque pareciera que Jacky Bracamontes es perfecta, ella confesó que hay partes de su cuerpo que no le gustan, pero que ha aprendido a aceptar y amarlas, pues son parte de su esencia y de su ser.

La conductora de ‘Netas Divinas’ comentó durante una transmisión en vivo que realizó con la asesora de imagen, Mar Beristain, que sus manos es algo con lo que no está contenta, así como con el tamaño de sus caderas.

“Todos nos sentimos inseguros por algo, hay cosas que no te gustan, pero hay que quererse como es cada una. A mí, por ejemplo, mis manos no me gustan, siento que tengo manos de viejita, pero así me hizo mi mamá y mi papá y Diosito y ni modo, así son mis manos. Siento que soy un alma vieja porque tengo manos de viejita”, reveló.

Pero no por ello ha dejado que esto detenga su vida, por lo que la actriz de telenovelas como ‘Sortilegio’ y ‘Las tontas no van al cielo’ explicó que siempre habrá formas para sacarle provecho a esos ‘defectos’, pero más que nada priorizar el amor propio.

“Mi familia es súper caderona y yo no salí ni a mi mamá ni a mí hermana que son flaquititas, yo sí tengo mi cadera, (pero) pues ni modo, te aprendes a poner ropa que te acomode y que te haga ver mejor, pues así soy ¿y? hay que explotarlo y quererse. Se puede hacer algo, hay que echarle ganas y si no, hay que aprender a quererse como uno es”, expresó durante la charla con Beristain.

La disciplina de la conductora

Madre de cinco niñas, Jacky Bracamontes platicó sobre cómo ha logrado mantener un equilibrio para no descuidarse mientras atiende a sus hijas, estar pendiente de su esposo, su hogar y el trabajo.

“Soy bien antojadiza, pero trato de equilibrarme. Soy cero de pechuga, lechuga, cero de vivir a dieta, pero trato de equilibrar”, compartió.

Y sí, también importa el ejercicio, por lo que expresó que es fiel seguidora del barre, una disciplina que combina yoga, pilates y ejercicio de ballet, que la han mantenido activa y ejercitada, mucho más durante este confinamiento.

“Para nosotras las mujeres y ahora en temas de pandemia nos ha ayudado mucho porque lo podemos hacer desde casa y en el momento que puedas, esas clases online. Confieso que no me gustan los gimnasios, sufro con los gimnasios”, comentó.

